Miquel Valls desvela el dinero que se ha llevado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne

Este miércoles toda España hablaba de la misma portada: Bertín Osborne aparecía en la revista ¡Hola! presentando al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, una portada que ha sorprendido a todos ya que hace un año y medio el cantante decía que "no quería ser padre", y ahora hace esta portada para que su hijo "no sea un escondido".

Tras la portada, Bertín Osborne se ha mostrado indignado tras ser acusado por sacar beneficio de la portada de su hijo, y por su parte, la madre ha reconocido ante los medios que: "No ha salido de mí hacer la portada, nos la ofrecieron y ya está".

"El beneficio económico va a ser para mi hijo"

A la pregunta de un periodista de si ha habido beneficio económico con dicha portada, Gabriela ha afirmado que "sí ha habido beneficio económico" y que va a ser para su hijo. Pero, ¿Cuánto dinero se ha llevado cada uno de los progenitores?.

"Gabriela ha cobrado el 10% de la portada"

Justo cuando estaban hablando de la portada en Más Espejo, el presentador Miquel Valls ha recibido un mensaje de un director de una revista muy conocida, que le ha confirmado que Gabriela Guillén se ha llevado un 10% del precio total de la portada.

Una cantidad que ha sido criticada por la periodista Lorena Vázquez, quien ha sacado la hemeroteca y ha confirmado que: "Tanto Bertín como Gabriela dijeron que nunca iban a comercializar con la imagen de su hijo, y lo han hecho. Y no va a ser la última vez, porque acaban de abrir una puerta para que este niño se convierta en un personaje del corazón".

