El CNI confirma que avisó con antelación de la entrada masiva en Ceuta y advierte de que puede repetirse

Fuentes del Servicio de Inteligencia han confirmado a Antena 3 Noticias que el CNI ya avisó previamente lo que iba a ocurrir el 30 de julio antes de que sucediera la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y también aseguran que puede volver a suceder.

Además, dichas fuentes afirman que en el organismo hay presente un malestar tras las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguraba este lunes en la SER que el CNI y la Policía Nacional sí compartieron informes sobre la situación en Ceuta, pero que ninguno de ellos advertía de la "gravedad" de lo que acabó ocurriendo.

A pesar de este malestar que vive el Centro Nacional de Inteligencia, ellos no pueden publicar por su parte dichos informes que así lo confirman. Esto se debe a que dichos documentos son clasificados y el centro no puede publicarlos salvo que lo autoricen, algo que sólo puede hacerlo el Gobierno por decisión propia, o a petición de un juez.

Margarita Robles, la única defensora de la postura del CNI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido el único alto cargo del Gobierno que ha defendido a la entidad. "El deber de secreto legalmente impuesto es una garantía para su actuación opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta nuestras Fuerzas Armadas los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de Delegación del Gobierno", señaló la ministra a finales de agosto.

En el organismo afirman que su voluntad es que dichos documentos que avisaban de la entrada masiva se publiquen, pero no es una cuestión que dependa de ellos.

No es el primer desacuerdo entre el Gobierno e Inteligencia

No es el primer choque entre el Gobierno y el centro, puesto en 2022 el Ejecutivo cesó a la entonces directora tras el escándalo Pegasus y las presiones de sus socios independentistas. También tuvo lugar una disparidad en el apagón de abril de 2025, a pesar de que el CNI descartase el sabotaje como causa aunque Moncloa mantuviese esa hipótesis durante meses.

El informe de la Policía Nacional conocido hoy considera que el asalto a la frontera se trataba una operación de contrainteligencia, que ha tenido como efecto colateral desacreditar al CNI.

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