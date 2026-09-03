El diputado socialista Melchor León niega a Pedro Sánchez en el Congreso: "No se adecua a la realidad"

Durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados que ha comenzado esta mañana a las 9, hemos conectado con Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta. El socialista no comparte las palabras del presidente del Gobierno, pues asegura, "no se adecua a la realidad".

"En primer lugar, hay que llamar a las cosas por su nombre: fue una invasión, no una crisis migratoria", ha comenzado el diputado. León explica que "hoy, después de la invasión que sufrimos por parte de Marruecos, solo hay cuatro agentes de la Guardia Civil en todo el perímetro fronterizo. En Ceuta quedan entre 12.000 y 15.000 personas".

"Es la primera vez que un territorio español sufre una invasión por parte de otro país desde que estamos en democracia"

También ha hecho referencia al sistema sanitario en la ciudad autónoma, que se vio colapsado desde el minuto uno en el que entraron los miles de migrantes. "También lo que ha dicho el señor presidente con respecto a los temas sanitarios no se adecua a la realidad. Se suspendieron operaciones, citas, pruebas médicas... Solamente aquí, en Ceuta, tuvimos un colapso de todas las urgencias médicas". Además. añade que no solo lo dicen ellos, sino "también los médicos", quienes, según dice, " han sido amenazados por parte de INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) y muchos han sido expedientados por contar lo ocurrido durante los primeros días de la invasión que sufrimos". Por último, mantiene que en Ceuta "no se ha contratado a ningún médico en más de dos años", por lo que realmente no se han llevado a cabo los refuerzos de los que habla el presidente.

"Es la primera vez que un territorio español sufre una invasión por parte de otro país desde que estamos en democracia, y el presidente debería haber estado aquí, en Ceuta, o en Moncloa, y no de vacaciones, dejándose la piel para que recuperemos la normalidad y exigiéndole al Gobierno de Marruecos una respuesta clara y contundente sobre por qué ha permitido que suframos una invasión por parte de ellos.

"No entendemos la postura del presidente del Gobierno"

Susanna Griso le ha preguntado a León por qué cree que Sánchez sigue siendo "tan complaciente con Rabat", a lo que el diputado ha asegurado no conocer la razón. Lo que se pregunta es: "¿Por qué está defendiendo a Marruecos cuando está comprobado que ha sido Marruecos el que ha invadido el territorio, cuando las autoridades marroquíes han colaborado y cuando los propios ministros marroquíes están diciendo que Ceuta y Melilla son marroquíes? Evidentemente, no entendemos la postura del presidente del Gobierno ni la de muchísimos de sus ministros".

"Las cuestiones partidistas quedaron a un lado para defender Ceuta, nuestro orgullo"

Por último, ha querido agradecer a los españoles la implicación durante las movilizaciones de ayer en todas las Comunidades Autónomas. "Estamos muy agradecidos a toda España. Las cuestiones partidistas quedaron a un lado para defender Ceuta, nuestro orgullo, nuestra dignidad como pueblo; para recuperar la dignidad que tanto desde Marruecos como desde el propio Gobierno de España nos han querido quitar".

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