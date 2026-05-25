Moción de Censura
Azcón (PP) carga contra el PSOE por el escándalo Zapatero: "El verdadero cáncer de los socialistas es que no hacen ningún tipo de reflexión"
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, interviene en directo para aportar su perspectiva del PSOE en medio de la trama que señala directamente a su expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, no ve probable la moción de censura de la que se ha estado hablando en los últimos días.
- Última hora de la imputación Zapatero en directo: La acusación popular pide la imputación de la mujer y las dos hijas del expresidente del Gobierno
- "El entorno de Zapatero apesta, puede que él sea el tonto útil", así habla Marhuenda de la imputación del expresidente
- Vicente Vallés: "Me gustaría que nada de lo que se está contando sobre Zapatero fuera cierto pero creo que el auto está muy bien construido"
Publicidad
El auto del juez Calama, destapado la semana pasada que afecta directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto la puerta a lamoción de censura en el Gobierno. De hecho, Aitor Esteban, presidente del PNV y, por tanto, actual "socio" del PSOE, dice que la legislatura no puede quedar así y quiere convocar elecciones.
El presidente actual aragonés, líder del PP autonómico, Jorge Azcón, ha conectado con la mesa de 'Espejo Público' y ha comentado las declaraciones anteriores de Esteban: "El PNV se hace el indignado pero no creo que vayan a hacer nada ninguno de los aliados que tiene el PSOE".
"Confío muy poco en que esto pase", confesaba el presidente de Aragón respecto a la posible moción de censura. Algo que explicaba por la "falta de viabilidad de los proyectos del resto de las formaciones políticas que forman Gobierno" en caso de que así se produjese y Sánchez dejase de estar en la presidencia.
"El PSOE está defendiendo un caso de corrupción gravísimo"
Tras estas declaraciones, Azcón no ha dudado en cargar contra el partido socialista y sus miembros, de quienes decía que "están defendiendo un caso de corrupción que es gravísimo", el cual piensa que "va a seguir extendiéndose".
"No defienden a Zapatero, defienden a Sánchez", sostenía el popular al mismo tiempo que argumentaba que "se han visto más casos en el partido en los que el PSOE tomaba distancia, pero, lejos de eso, ahora salen a defender al imputado en el auto".
Tachando al jefe del Ejecutivo de ser el que dirige a todo su partido para defender a Zapatero, Azcón saca a la palestra al entorno del actual presidente: "Al rededor de Sánchez es todo corrupción, por eso es incomprensible que no presente su dimisión".
Azcón reclamaba a los socialistas que hicieran "algún tipo de reflexión" y describía el hecho de que no la hagan como "el autentico cáncer que tiene el PSOE".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Nicolás Redondo manda un contundente mensaje al PSOE: "Zapatero no debería ser nunca un símbolo ético del partido"
- Fernández-Miranda, sobre las gestiones de Zapatero en la trama 'Plus Ultra': "Hay cuestiones que están lindando con la ilegalidad"
- El portavoz de Aldama, sobre la mercancía de los aviones de Plus Ultra: "Material muy grave, altamente sensible"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad