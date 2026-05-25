Azcón (PP) carga contra el PSOE por el escándalo Zapatero: "El verdadero cáncer de los socialistas es que no hacen ningún tipo de reflexión"

El auto del juez Calama, destapado la semana pasada que afecta directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto la puerta a lamoción de censura en el Gobierno. De hecho, Aitor Esteban, presidente del PNV y, por tanto, actual "socio" del PSOE, dice que la legislatura no puede quedar así y quiere convocar elecciones.

El presidente actual aragonés, líder del PP autonómico, Jorge Azcón, ha conectado con la mesa de 'Espejo Público' y ha comentado las declaraciones anteriores de Esteban: "El PNV se hace el indignado pero no creo que vayan a hacer nada ninguno de los aliados que tiene el PSOE".

"Confío muy poco en que esto pase", confesaba el presidente de Aragón respecto a la posible moción de censura. Algo que explicaba por la "falta de viabilidad de los proyectos del resto de las formaciones políticas que forman Gobierno" en caso de que así se produjese y Sánchez dejase de estar en la presidencia.

"El PSOE está defendiendo un caso de corrupción gravísimo"

Tras estas declaraciones, Azcón no ha dudado en cargar contra el partido socialista y sus miembros, de quienes decía que "están defendiendo un caso de corrupción que es gravísimo", el cual piensa que "va a seguir extendiéndose".

"No defienden a Zapatero, defienden a Sánchez", sostenía el popular al mismo tiempo que argumentaba que "se han visto más casos en el partido en los que el PSOE tomaba distancia, pero, lejos de eso, ahora salen a defender al imputado en el auto".

Tachando al jefe del Ejecutivo de ser el que dirige a todo su partido para defender a Zapatero, Azcón saca a la palestra al entorno del actual presidente: "Al rededor de Sánchez es todo corrupción, por eso es incomprensible que no presente su dimisión".

Azcón reclamaba a los socialistas que hicieran "algún tipo de reflexión" y describía el hecho de que no la hagan como "el autentico cáncer que tiene el PSOE".

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