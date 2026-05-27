TRANQUILIDAD SOBRE SU ESTADO DE SALUD
Guillermo Solana da la última hora y tranquiliza sobre el estado de salud de Tita Cervera: "Se está recuperando bien"
Guillermo Solana ha hablado sobre el estado de salud de Tita Cervera durante la presentación de la exposición Gaza, donde la vida resiste. El director artístico del Museo Thyssen ha querido transmitir tranquilidad y ha asegurado que Tita Cervera evoluciona favorablemente tras la neumonía que sufrió hace unas semanas.
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Guillermo Solana ha hablado sobre el estado de salud de la Baronesa Thyssen. Durante la presentación de la exposición fotográfica Gaza, donde la vida resiste, el director artístico del Museo Thyssen ha querido aclarar dudas y frenar las informaciones más alarmistas que han surgido en los últimos días alrededor de Tita Cervera.
"Yo creo que la baronesa se está recuperando bien", ha asegurado con total tranquilidad explicando además que ha sido el propio Borja Thyssen quien le ha ido informando sobre la evolución de su madre.
Según ha contado Guillermo Solana, la Baronesa ya se encuentra recuperándose en su casa de Sant Feliu y continúa mejorando poco a poco tras la neumonía que sufrió recientemente: "Estaba en el jardín de su casa". Además, Solana también ha querido dejar claro que desde el entorno de Tita Cervera consideran que algunas informaciones publicadas en los últimos días habrían generado una preocupación exagerada alrededor de su estado de salud.
"Ha habido un cierto dramatismo", ha señalado reconociendo que se creó "cierto alarmismo" en algunos medios pese a que la Baronesa evoluciona favorablemente. Guillermo también ha revelado que la propia Tita Cervera les ha enviado mensajes de WhatsApp recientemente para demostrar que continúa recuperándose y que se encuentra mucho mejor: "También mensajes de WhatsApp demostrando que está recuperándose, que va mejorando".
En el Museo Thyssen incluso esperan poder reencontrarse con ella muy pronto. Guillermo Solana ha confirmado que confían en que la Baronesa pueda asistir el próximo 1 de julio al patronato del museo: "Esperamos poder estar con ella y comer con ella y todo".
Estas declaraciones llegan después de varias semanas tras la preocupación alrededor de la salud de Tita Cervera, especialmente tras conocerse que tuvo que hacer frente a una neumonía que obligó a poner precauciones y que hizo saltar las alarmas dentro de su entorno familiar.
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Más allá de hablar sobre la Baronesa Thyssen, Guillermo Solana también ha presentado la exposición Gaza, donde la vida resiste, una muestra organizada junto a UNRWA que busca visibilizar la realidad que siguen viviendo miles de personas en Palestina a través de retratos realizados por un fotógrafo gazatí cuya identidad permanece protegida por motivos de seguridad.
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