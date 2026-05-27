José Luis Rodríguez Zapatero "se alegra" del apoyo que le ha mostrado Pedro Sánchez: "Es una defensa noble"

José Luis Rodríguez Zapatero continúa en el centro de todas las miradas. Este está acusado de ser el cabecilla de una red criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y al tráfico de influencias.

Aunque cada vez hay más indicios contra Zapatero, como las joyas que fueron halladas en su despacho o la sospechosa facturación millonaria de la empresa de sus hijas en relación al caso Plus Ultra, el PSOE sigue defendiendo su presunción de inocencia.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha salido a defender públicamente a Zapatero, pidiendo respetar su presunción de inocencia. "No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte del partido ni del Gobierno", advertía.

La defensa de Sánchez ha sido un gran impulso para Zapatero, según cuenta su portavoz, Luis Arroyo. "A Zapatero le alegra que la gente crea en su inocencia", señala Arroyo, "es una defensa noble de alguien que cree en la inocencia del presidente".

A raíz del caso, José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer presidente del Gobierno en democracia en sentarse frente a un juez en España. Un escándalo que ya ha pasado a la historia política de nuestro país.

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