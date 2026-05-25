Última hora tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: En las próximas horas podría conocerse el sumario completo

Nervios y expectación a la espera de que se conozca el sumario completo en el 'caso Zapatero' que se espera para este lunes. Tras el informe de la UDEF que ha trascendido este fin de semana solo hay un mensaje que se pueda atribuir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el se lee: "Exitosa gestión".

La policía ha elaborado un informe de más de 300 páginas. La UDEF situa al expresidente al frente de la supuesta red.

Desde Moncloa siguen defendiéndolo y también el rescate de Plus Ultra, pero este posicionamiento podría cambiar dependiendo de lo que se diga en el sumario que ya hemos dicho, se espera para esta jornada. De haber nuevas evidencias el ejecutivo podría cambiar la estrategia aunque por el momento cierran filas alrededor del presidente.

Por el momento, los socios de Sánchez siguen prestándole apoyo aunque el PNV en las últimas horas ha elevado el tono. "Es muy difícil que Sánchez termine la legislatura, sería irresponsable que fuera más allá de 2026", dijo Aitor Esteban.