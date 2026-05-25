José Luis Rodríguez Zapatero
Última hora tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: En las próximas horas podría conocerse el sumario completo
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
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Nervios y expectación a la espera de que se conozca el sumario completo en el 'caso Zapatero' que se espera para este lunes. Tras el informe de la UDEF que ha trascendido este fin de semana solo hay un mensaje que se pueda atribuir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el se lee: "Exitosa gestión".
La policía ha elaborado un informe de más de 300 páginas. La UDEF situa al expresidente al frente de la supuesta red.
Desde Moncloa siguen defendiéndolo y también el rescate de Plus Ultra, pero este posicionamiento podría cambiar dependiendo de lo que se diga en el sumario que ya hemos dicho, se espera para esta jornada. De haber nuevas evidencias el ejecutivo podría cambiar la estrategia aunque por el momento cierran filas alrededor del presidente.
Por el momento, los socios de Sánchez siguen prestándole apoyo aunque el PNV en las últimas horas ha elevado el tono. "Es muy difícil que Sánchez termine la legislatura, sería irresponsable que fuera más allá de 2026", dijo Aitor Esteban.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Con ostras y champán
Los nuevos informes de la UDEF señalan que habría cobrado mordidas a cambio de gestionar el rescate Plus Ultra. "Exitosa gestión", este sería el único mensaje que se puede atribuir a Zapatero. Destinado para el "lugarteniente" del 'caso Plus Ultra'.
Los jefes de la aerolínea celebraron la exitosa gestión por todo lo alto: con ostras y champán, y se mofaron entre quien iba a pagar la comisión: "Tranquilo, eso sale del 1%".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | El portavoz del PSOE: "De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación"
A los socialistas "no les cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero se haya podido corromper", ha asegurado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
"De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en cinco años prácticamente", ha subrayado el portavoz socialista, que ha remarcado que "aún no se ha demostrado absolutamente nada"
"En democracia, se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia", ha destacado, añadiendo que el Zapatero es "un presidente que transformó España" dotándola de "derechos y libertades como nunca".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | El Gobierno respeta, pero no comparte la opinión del PNV
Desde Moncloa trasladan "tranquilidad", según EFE, tras las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería "irresponsable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".
El Gobierno, que respeta pero no comparte su opinión, insiste en la idea de Sánchez: agotar la legislatura hasta el verano de 2027
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | El PP señala al Gobierno: "Zapatero no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros"
El Partido Popular ha afirmado que el Gobierno está "bajo sospecha". Así lo ha declarado el secretario general del PP, Miguel Tellado, asegurando que "Zapatero no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros".
Además considera que se trata del "mayor escándalo que ha vivido nunca la política" nacional. Y se cuestiona "qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales".
"¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?", ha subrayado.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Zapatero envió a Julio Martínez una lista de empresarios y directivos
En uno de sus informes del caso Plus Ultra, la Policía Nacional pone en manifiesto varios archivos de Excel donde José Luis Rodríguez Zapatero había enviado a Jlio Martínez una lista de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su "posición directiva.
En ella aparecerían personas como el presidente del Real Madrid C.F., Florentino Pérez; el exconsejero delegado de Teléfonica Ángel Vilá; el consejero delegado de Repsol y exdiputado vasco, Josu Jon Imaz; así como directivos de empresas como Air China o Netflix.
"En ambos listados, se encuentran destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye What The Fav", dice el informe al que ha tenido accedo EFE.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Una larga investigación y amplias consecuencias
El magistrado Ignacio González Vega advertía en las Noticias de la Mañana que "la investigación podría durar un año como mínimo", recordando que la Audiencia Nacional "está sobresaturada".
El juez advertía de las consecuencias legales y sociales de este proceso, sin olvidar "la derivada política" que tendrá sin dudas "un degaste que tiene un coste muy importante", se entiende que para el Partido Socialista y el Gobierno.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | El expresidente, agente "pro Sánchez y pro Maduro"
En el último informe de los investigadores de la UDEF y en base a las menciones a Zapatero consideran que "hay indicios suficientes para constatar la existencia de una red organizada, liderada y basada en los contactos" del expresidente, al que aprecian claramente como una figura "pro Sánchez y pro Maduro".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | La reacción de Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado de nuevo sobre el escándalo del presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Zapatero.
Isabel Díaz Ayuso ha pedido "resetear España desde" cero al mismo tiempo que "apartar a todo activista político" de las instituciones públicas.
No ha sido el único actor político en pronunciarse. Lo ha hecho en sentido opuesto al de Ayuso, Patxi López. El diputado del PSOE, ha reclamado que se presenten "pruebas", considera que no se ha demostrado "absolutamente nada", y que no asimilan "de ninguna de las maneras que Zapatero se haya podido corromper".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Sospechosa eliminación de mensajes
En la investigación apenas han aparecido mensajes de José Luis Rodríguez Zapatero. Julio Martínez los iba borrando tras recibirlos, algo que para la UDEF pretendería desvincular al expresidente.
Hasta el momento los agentes tan solo han encontrado uno escueto, felicitando a su amigo por el trabajo, de quien estaba guardado en la memoria del teléfono como 'Z': "En tiempo y forma. Exitosa gestión".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Ostras y champán
Los responsables de la aerolínea celebraron la "exitosa gestión" -según el único mensaje de la trama atribuible a Zapatero hasta ahora - en un exclusivo restaurante con ostras y champán. Tras confirmarse la inyección de 53 millones de dinero público, los jefes de Plus Ultra festejaron la operación de rescate una vez fue aprobada en el Consejo de Ministros.
El informe recoge como se jactaron de pagar ese homenaje con la comisión cobrada presuntamente cobrada por Zapatero.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Ostras y champán para celebrar el rescate
También se muestra una fotografía de directivos de Plus Ultra comiendo ostras y bebiendo champán. Julio Martínez escribió entonces: "Aviso para navegantes. La SEPI no aprueba esos gastos". Roberto Roselli le respondió: "Tranquilo, eso sale del 1 %". Martínez contestó: "Entonces, aprobado".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | "Calladitos nos vemos más bonitos"
En los folios de la policía se indica que habría sido Julio Martínez quien comunicó al principal accionista de 'Plus Ultra' que el préstamo previsiblemente se aprobaría en el Consejo de Ministros del 9 de marzo. Días después el entonces directivo José Ángel Partearroyo informó al presidente de Plus Ultra de que todo estaba aprobado y pidió discreción."Calladitos nos vemos más bonitos", escribió un accionista.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | En el informe se diferencia una "vía Ábalos" y una "vía Zapatero"
Según la UDEF, la relación entre Plus Ultra, Julio Martínez y el entorno de Zapatero se habría prolongado en el tiempo. Este informe diferencia una "vía Ábalos" y de una "vía Zapatero". En una de esas conversaciones, el accionista Rodolfo Reyes escribió: "Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero". Y Julio Martínez contestó: "El fin justifica los medios".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | El juez investiga el presunto uso irregular de 53 millones para el rescate de Plus Ultra
El juez Calama investiga el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros que acordó el Gobierno en 2021 para 'Plus Ultra' y si Zapatero ejerció alguna influencia irregular para esa concesión a cambio de dinero. Según el juez, los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | En los 300 folios de la UDEF solo un mensaje podría atribuirse a Zapatero
Este fin de semana se ha conocido el informe de la UDEF. Un informe de más de 300 páginas en el que solo un mensaje podría atribuirse a Zapatero. Lo que se lee en dicho mensaje es: "Exitosa gestión", esto le habría dicho al "lugarteniente" del 'caso 'Plus Ultra'.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Hoy se espera conocer el sumario completo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de la actualidad política tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Para este lunes se espera conocer el sumario completo del caso. Moncloa por el momento sigue defendiendo al expresidente, mientras el PP sigue con sus críticas y los socios del ejecutivo mantienen su apoyo, pero el PNV ha elevado ya el tono.
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