El auto sobre Zapatero hace que Sumar y otros socios alejen el 'lawfare' y pidan explicaciones

La lectura del auto que sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para la "obtención de beneficios económicos" ha hecho que Sumar y otros socios tengan que variar los discursos que este miércoles han querido marcar distancias alejando la idea de 'lawfare' o pidiendo directamente al presidente Pedro Sánchez que afronte la situación y reaccione.

Enrique Santiago, portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, se afanaba en recalcar que los expresidente pueden realizar actividades civiles y mercantiles porque no tienen incompatibilidades. El portavoz parlamentario de IU ha avisado de que "cobrar gestiones públicas es delito" y subraya que deben "regular bien todas las actividades" de los antiguos inquilinos de la Moncloa.

La respuesta de los socios

Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Compromís, reconocía que la resolución judicial "no pinta ni huele bien" y que necesitan "muchas explicaciones". Águeda Micó, diputada de Compromís en Grupo Mixto, aseguró que "ya no está tan claro" que haya habido 'lawfare'.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a pronunciarse tachándolo como "cacería judicial" pero ha reconocido que la resolución está "muy bien" escrita. "Tengo ojos en la cara", ha dicho Rufián.

Han pedido a Sánchez que dé una respuesta a una situación que el propio portavoz se ha declarado "jodido". "Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces, pero que merece una respuesta", le ha dicho a Sánchez en la sesión de control. "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", ha planteado.

"Pinta muy feo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que este martes aseguraba que "la derecha le tenía muchas ganas" a Zapatero y animaba al Gobierno a enfrentar tanto la "guerra sucia judicial" como la corrupción, ahora ha afirmado que el auto de Calama "no pinta bien".

"Pinta feo", ha dicho, destacando que lo que cuenta el auto no se podría haber hecho "sin el Gobierno de España" porque fue el Consejo de Ministros el que aprobó el rescate de Plus Ultra.

"El PSOE lo ha puesto muy difícil para diferenciar lo que es guerra sucia judicial de lo que es corrupción. De hecho, mucha gente salió en defensa de Zapatero viendo lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, después de leer el auto ha deshecho ese camino por la contundencia del mismo", ha destacado.

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