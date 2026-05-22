El PP carga contra Zapatero pero descarta por ahora una moción de censura

El Partido Popular mantiene la presión política sobre José Luis Rodríguez Zapatero tras las últimas informaciones sobre la investigación que afecta al expresidente del Gobierno, aunque por ahora descarta impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Los populares prefieren mantener el foco sobre las pesquisas judiciales y aseguran que "no se van a quedar de brazos cruzados".

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, calificó este viernes de "tremendamente grave" la situación que rodea a Zapatero y sostuvo que, por primera vez en la historia democrática española, un expresidente está siendo investigado por "cuatro delitos muy graves".

Durante una visita a la provincia de Castellón, Fúnez afirmó que también resulta "muy grave" conocer, según dijo, que las hijas del exjefe del Ejecutivo "se estaban beneficiando de los negocios del padre" y que una empresa sin clientes habría transferido medio millón de euros a una de sus sociedades.

La dirigente popular también se refirió a una supuesta cuenta bancaria atribuida a Zapatero y su esposa con 1,5 millones de euros, asegurando que se desconoce el origen de esos fondos. Además, vinculó la continuidad de las investigaciones a la permanencia de Pedro Sánchez en el Gobierno.

El PP amplía su ofensiva política

Aunque Génova evita por ahora abrir el debate sobre una moción de censura, el PP sí prepara nuevas iniciativas parlamentarias y políticas tanto en España como en la Unión Europea. Fúnez anunció que su partido ampliará la lista de comparecientes en la comisión de investigación de la SEPI en el Senado.

Entre las personas a las que el PP quiere citar figuran la secretaria de Zapatero, el exministro venezolano Manuel Aarón Fajardo y el exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Los populares también pretenden llevar el asunto a las instituciones europeas para pedir explicaciones sobre los 56 millones de euros destinados a Plus Ultra durante la pandemia.

"España no se merece un Gobierno así"

Fúnez endureció además el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aseguró que "el sanchismo" está cada vez más vinculado a casos de corrupción, redes de influencia y supuestas comisiones ilegales.

La dirigente popular sostuvo que España atraviesa una situación "extremadamente grave" y acusó al PSOE de haber normalizado la defensa de dirigentes investigados. Incluso apuntó que Sánchez podría terminar distanciándose políticamente de Zapatero, como, según recordó, hizo anteriormente con José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Preguntada sobre una posible moción de censura, Fúnez insistió en que antes debería producirse la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. "En cualquier democracia consolidada no estaríamos hablando de moción de censura, sino de disolución de las Cortes", afirmó.

La dirigente popular concluyó reclamando a Sánchez que "dé la cara ante los españoles" y pida perdón por la situación política que atraviesa el Ejecutivo.

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