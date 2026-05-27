Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz, dispuesta a todo por salvar a Juanito, apunta a Álvaro con una pistola

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Las falsas acusaciones de Álvaro provocarán que los trabajadores de la fábrica se enfrenten a Salva, creyendo que es cómplice del robo de los camiones. ¡Mabel saltará en su defensa!

Además, Don Agustín no dudará en contarle a Pablo las acusaciones que incriminan a Nieves en la muerte del padre de Luz. ¿Terminará la enfermera por confesarle la verdad?

En otro orden de cosas, Miguel le comunicará a Fina los resultados de su análisis de sangre, mientras que la fotógrafa le confesará a Marta que padeció esta grave enfermedad. ¿Estará finalmente libre de brucelosis?

Finalmente, Beatriz descubrirá que Álvaro ha secuestrado a Juanito y estará dispuesta a todo con tal del salvar al pequeño.

Mientras tanto, Begoña despertará y verá que su hijo ha desaparecido. ¿Cómo terminará esta trama? ¡El drama estará servido!

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