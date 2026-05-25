Ignacio Varela, exasesor del PSOE, sobre sus votantes: "Esta legislatura nació de culo"

El fantasma de la moción de censura sobrevuela de nuevo el Congreso, el Partido Popular la descarta por el momento dada la falta de apoyos suficientes.

Ignacio Varela, analista y asesor político, considera que actualmente no es "ni posible ni útil" tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez mediante esa vía, cree no debería haberse copiado este mecanismo de la constitución alemana por no ser beneficioso bajo su punto de vista:

"Puedes tener mayoría para que un presidente de Gobierno deje de serlo, pero esa mayoría no es tal para poner a otro presidente", aclaraba sobre las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo de sacar adelante esa moción de censura. Otra cosa sería encontrar a "un candidato neutral" que aglutinara apoyos suficientes de las distintas fuerzas del Congreso.

¿Cuántos socialistas echarían a ZP?

Tras los múltiples escándalos que han afectado en los últimos tiempos al Partido Socialista el hastío se ha ido extendiendo en la sociedad española, este fin de semana han tenido lugar numerosas manifestaciones de detractores del Gobierno que pedían su dimisión y un adelanto electoral.

Entre los militantes del PSOE también ha crecido el descontento y así lo reflejan las encuestas. Las última -realizada por 'El Español'- se ha centrado en votantes socialistas. Clara y sorprendentemente divididos, sobre un adelanto electoral el 48,2% son favorables a una convocatoria de elecciones generales frente a un 44,8 contrario.

Respecto a la continuidad del expresidente Zapatero en el partido después de su imputación por presuntos delitos en sus cuestionables gestiones en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, también hay fractura en el PSOE. Esta vez son más los que, de momento, abogan por que el ahora imputado siga siendo militante, 49,7% frente a 43,7.

Cabe destacar que la sociedad española en su conjunto tiene la percepción de que la investigación de Rodríguez Zapatero es independiente de motivaciones políticas. Resulta lapidario el 73% convencido de la necesidad inmediata de elecciones.

"Esta legislatura nació de culo"

El analista recuerda que los primeros pasos de este Gobierno no fueron precisamente halagüeños. Ya "en el principio de la legislatura, el 61% ya pedía elecciones".

La conclusión que saca Ignacio Varela es clara. La gran mayoría de españoles, nada más echara a andar el último Ejecutivo conformado por Pedro Sánchez entre PSOE y Sumar, "estaban insatisfechos y querían elecciones, lo cual quiere decir que esta legislatura nació de culo. Nació mal, desde el principio hay una insatisfacción mayoritaria en la sociedad (…) Venía diciendo que era una legislatura perdida, después de los últimos acontecimientos, estos años pasarán a la historia de España como un tiempo de decadencia".

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