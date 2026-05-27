Los inicios de la relación de Zapatero y Sonsoles Espinosa: "Se conocieron en la manifestación del día posterior al 23-F"

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a estar en el foco mediático por las graves acusaciones que pesan sobre él. La investigación de la UDEF lo señala como supuesto líder de una trama vinculada al blanqueo de dinero y a posibles casos de tráfico de influencias.

El caso también salpica a sus hijas, cuya empresa habría estado implicada en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y a su mujer, Sonsoles Espinosa. Esta ha sido señalada tras el hallazgo de joyas en el despacho del expresidente que, según él, son herencia de su mujer.

Sonsoles Espinosa se ha convertido en el gran apoyo de Zapatero durante el escándalo. Ambos coincidieron en la facultad de derecho y se casaron en 1990. Una relación de la que María Ángeles López de Celis, la Secretaria de Presidencia de Moncloa, conoce todos los detalles.

"Se conocieron en la manifestación del día posterior al 23-F", afirma de Celis. La pareja estuvo ocho años saliendo, hasta que Zapatero le pidió matrimonio en un Seat 1500. "Fue una historia de amor muy bonita", señala de Celis.

Zapatero ha pasado a convertirse en el primer presidente del Gobierno de la democracia española que comparece ante un juez por un caso de esta magnitud, un hecho que ya marca un antes y un después en la política nacional. Un escándalo en el que se muestra aún más cercano a su mujer.

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