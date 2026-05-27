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Eva María denuncia que su padre fue una de las víctimas de la trama de las prótesis cardíacas caducadas: "Reconocí al médico"

Un grupo de médicos está acusado de usar prótesis cardíacas caducadas para ganar hasta siete millones de euros con más de 400 pacientes. Eva María cree firmemente que su padre fue una de sus víctimas y murió por ello.

Prótesis caducadas

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La UDEF investiga en Murcia a un grupo de médicos y comerciantes que presuntamente usaba prótesis cardíacas caducadas a propósito para ganar siete millones de euros. Una trama que podría afectar a más de 400 pacientes.

Eva María cree que su padre fue uno de los pacientes que recibió una prótesis caducada, que según ella, terminó causándole la la muerte. Según nos cuenta, tras la operación comenzó a deteriorarse, hasta el punto de que tuvieron que volver a operarle.

"No querían reconocer que esta prótesis estaba infectada", afirma, "prácticamente obligados, nueve meses después, por fin reconocieron que no solo estaba infectada sino que le había afectado al duodeno".

A raíz de aquello y de la segunda operación, su padre no mejoró. "Nunca despertó y el equipo de cirujanos desapareció sin dar explicación", recuerda Eva María.

La familia denunció por negligencia y, cuando estalló el escándalo de las prótesis caducadas, reconoció al médico de su padre. "Cuando lo vi pensé que igual no era solo una negligencia, sino que le colocaron una prótesis caducada", señala. ¿Fue esa la causa de la muerte del padre de Eva María?

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