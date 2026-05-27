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Begoña Villacís, sobre el auto de Pedraz que pone al PSOE contra las cuerdas: "La gente empieza a estar cansada"

El juez sospecha que la carta en la que Pedro Sánchez anunciaba que se retiraba para pensar en 2024 fue el inicio de la maquinaria de las 'cloacas' del PSOE. Un escándalo del que cada día conocemos nuevos datos.

Begoña Villacís

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El Partido Socialista Obrero Español atraviesa uno de sus momentos más vulnerables. Apenas una semana después de que salieran a la luz las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero, nuevas informaciones sobre el caso Leire desatan un nuevo escándalo en el partido.

El auto del juez Pedraz apunta a que se llegan a pagar más de 170.00 euros en sobornos para dinamitar las causas judiciales. Una presunta financiación ilegal para frenar las causas en contra del partido en las que estarían implicados la famosa fontanera, Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

A pesar del escándalo y del registro que ha llevado a cabo la UCO de su sede en Ferraz, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo tanto a José Luis Rodríguez Zapatero, como al partido. El presidente ha asegurado que no convocará elecciones y velará por la "estabilidad" del país.

En Y ahora Sonsoles, Begoña Villacís se ha pronunciado acerca del escándalo. "Cada 10 minutos ocurre algo en este país", señala la exvicealcaldesa de Madrid, "la gente empieza a estar cansada y necesita transparencia". ¿Terminará la UCO sacando a la luz más pruebas del caso?

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