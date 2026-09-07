"Antes que los libros, un spray de gas pimienta": la preocupación en Ceuta ante la vuelta al cole

A la preocupación de cada año con los libros, los cuadernos o la mochila, muchas familias de Ceuta aseguran haber tenido que sumar una pesada carga a sus mochilas emocional: cómo afrontar con tranquilidad la vuelta al colegio. “Antes que los libros, los cuadernos o la mochila, lo primero ha sido comprar un spray de gas pimienta”, cuenta una de las personas consultadas por Espejo Público.

La preocupación se concentra especialmente en algunos barrios donde los centros educativos se encuentran muy cerca de asentamientos de migrantes. Una situación que ha puesto en alerta a profesores y familias ante el regreso de los alumnos a las aulas.

Asentamientos junto a colegios

Uno de los ejemplos se encuentra en Loma Colmenar. Allí se ubica un asentamiento en el que viven alrededor de 700 migrantes, según los datos recogidos en el reportaje. A apenas 50 metros se encuentra un colegio al que acuden unos 170 alumnos de Primaria.

La cercanía entre ambos espacios preocupa a las familias, especialmente ante los momentos de entrada y salida del centro. El temor es que puedan producirse situaciones conflictivas en las inmediaciones del colegio y que estas terminen afectando a los menores.

“Al ver las inmediaciones del colegio, surgen muchas dudas”, explica una de las profesoras preocupadas por la situación. La preocupación se refleja también en algunas de las medidas que han decidido tomar determinados padres ante el inicio del curso.

En Los Rosales se repite un escenario similar. En este barrio hay otro asentamiento, con alrededor de 900 migrantes, situado cerca de una escuela infantil a la que acuden unos 200 niños. La proximidad de estos asentamientos a los centros educativos hace que las familias se pregunten qué ocurrirá durante el curso y si se dispondrá de los recursos necesarios para garantizar la seguridad y tranquilidad de los alumnos.

Los profesores son conscientes de que serán ellos quienes tendrán que gestionar cualquier situación que pueda producirse durante la jornada escolar. “Los profesores nos hacemos cargo de la situación”, explican durante el reportaje, al tiempo que reclaman medidas para afrontar el nuevo curso. Docentes como Rocío Hernández, Mercedes Sánchez y Helena Arias trasladan sus dudas ante un comienzo de curso marcado por esta situación. Su preocupación no se limita al interior de las aulas. También ponen el foco en los alrededores de los colegios y en los desplazamientos que realizan diariamente los alumnos y sus familias. “Nos preguntamos qué va a pasar cuando empiece el colegio”, es una de las cuestiones que se repite entre quienes viven y trabajan en estas zonas.

El objetivo, insisten, es que esta situación no termine afectando al normal funcionamiento de los centros ni a los propios menores. Con las aulas preparadas para recibir a los alumnos, en algunos puntos de Ceuta la vuelta al cole llega acompañada de una preocupación añadida.

Padres, profesores y alumnos afrontan el comienzo del curso con dudas ante una situación que, esperan, no termine afectando a la convivencia ni al desarrollo normal de las clases. Mientras tanto, los docentes reclaman que se adopten las medidas necesarias para que los centros educativos puedan comenzar el curso con normalidad y, sobre todo, con la tranquilidad que necesitan alumnos y familias.

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