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Semana del 7 al 11 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés pide a Valentina que se case con él, ¿aceptará?

El De la Reina da un paso más en su relación con la dependienta pidiéndole matrimonio.

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La próxima semana en Sueños de libertad viene cargadita de cosas.

Pablo se enfrentará a los resultados médicos tras su operación que determinarán si su tumor es benigno o maligno. ¿Qué pasará?

Por otro lado, Damián aconsejará a Tasio que no tire la toalla con Carmen y que intente recuperar a su mujer. Le dirá que vuelva a escribirle una carta pidiéndole perdón...¿qué hará el joven? , ¿le hará caso a su padre?, ¿qué pasará con Paula?

Paula y Tasio en el capítulo 644 de Sueños de libertad
Paula y Tasio en el capítulo 644 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, Bianca seguirá con su plan para alejar para siempre Fina y a Marta y conseguirá pasar la noche en casa de la fotógrafa haciéndole creer a la De la Reina que ha pasado algo más entre ellas. ¿Qué pasará?

Bianca, Fina y Marta en el capítulo 643 de Sueños de libertad
Bianca, Fina y Marta en el capítulo 643 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Aunque Salva y Mabel ya no están juntos, el cantinero no quiere renunciar a lo que siente por la hija de los Salazar y le propondrá una cita por la noche.

Por otro lado, Claudia revelará a Miguel que el hijo que perdió en el accidente no era de Mateo sino de..¡Tasio! El doctor se quedará en shock.

Roque se marchará de Toledo con la idea de dar la vuelta al mundo y le dirá a su padre que le acompañe en este viaje, pero el chófer no lo tendrá muy claro.

Eduardo y Roque en el capítulo 642 de Sueños de tiempo
Eduardo y Roque en el capítulo 642 de Sueños de tiempo | Manu Fiestas

Gabriel coaccionará a Begoña: enseñará sus fotos comprometidas con Andrés a Valentina si no le trasnfiere su dinero y ella se lo contará todo al hijo de Damián.

Andrés evitará el chantaje de su primo a Begoña contándole él directamente a la joven que ha visto a la enfermera y que les han hecho unass fotos juntos. Aunque le recalcará que no hay nada entre ellos a Valentina no ls sentará nada bien.

Andrés y Begoña en el capítulo 643 de Sueños de libertad
Andrés y Begoña en el capítulo 643 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Sin embargo, todo cambiará cuando sea Begoña la que se lo explique todo a la dependienta de la tienda animándole a que luche por su historia de amor con el hijo de Damián.

Poco depsués, Andrés le dirá a Valentina que quiere seguir a su lado y se lanzará a..¡pedirle matrimonio! ¿Qué le responderá Valentina?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descubre todo lo que nos deparara la serie más vista de la televisión.

Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todo lo que se avecina.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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