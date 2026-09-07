El influencer Juan Ruiz, harto de la inseguridad en Ceuta: "Borracheras, drogas y gente sangrando de la sarna que tiene"

Tras más de un mes desde que comenzó la crisis migratoria que azota Ceuta, la situación es cada vez más intolerable. Los campamentos, que en un primer momento fueron retirados, han vuelto a la playa del Trampolín y parecen estar en una situación más crítica que nunca. La semana pasada conocíamos la aberración que se vivió en la playa, cuando un grupo de migrantes terminó con la vida de un delfín, y acto seguido lo levantaron como si de un trofeo se tratara.

"Hachís es la droga que más consumen"

Hoy hemos conectado de nuevo con Juan Ruiz, influencer que está relatando día a día lo que sucede en la ciudad autónoma, y que denuncia la crisis de inseguridad con la que conviven. Durante el directo, nos enseña botellas de alcohol por la arena, pues tal y como cuenta, los migrantes protagonizan "grandes borracheras". "Todo eso lo tengo yo diariamente grabado, como ellos están alcoholizados, drogados por diversas sustancias... hachís es la droga que más consumen".

También denuncia las grandes fogatas que hacen, pues recuerda que están prohibidas y "si los españoles" las hiciéramos, "nos caería una multa". Menciona además el tema de la acampada, pues es algo que también está estrictamente prohibido en España.

"Gente con machetes y gritando 'Puta España'"

Durante el recorrido que nos hace nuestro reportero Javi Fuente junto al creador de contenido, Juan cuenta que hay una terrible inseguridad, pues se puede ver "gente con machetes y gritando 'Puta España'".

Aunque la imagen es aparentemente tranquila a esta temprana hora de la mañana, concretamente hacia las 9:30, Juan asegura que en cuanto se despierten es "completamente distinto". "Si te vas al fondo del medio par adelante es donde está la gente peligrosa y donde empiezas a ver a gente con sarna. Gente sangrando de la sarna que tiene, es muy fuerte", denuncia el influencer.

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