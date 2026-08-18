¿Hay silencio ante las agresiones sexuales en Ceuta?: "Las feministas que hemos denunciado la violencia sexual hemos sido absolutamente machacadas"

La crisis de Ceuta abre también un debate dentro del feminismo. Dos feministas, María González y Elena Reines, aseguran que nunca han guardado silencio ante la violencia sexual y denuncian lo que consideran una "utilización política de las mujeres migrantes".

"Una agresión sexual nos parece una barbaridad, independientemente de la nacionalidad"

María González asegura que el feminismo condena cualquier agresión sexual, venga de quien venga. Añade que no debe hacerse distinción entre las víctimas por su origen y sostiene que están en Ceuta para denunciar y ayudar ante cualquier situación de violencia.

"La preocupación por las víctimas no debe aparecer únicamente cuando puede utilizarse políticamente contra la inmigración"

La feminista también acusa a la derecha y a la ultraderecha de utilizar el caso de las niñas y mujeres migrantes con fines xenófobos. Asegura que la preocupación por las víctimas debe mantenerse siempre y no aparecer únicamente cuando puede utilizarse políticamente contra la inmigración.

Marcos de Quinto responde a las dos entrevistadas

Marcos de Quinto sostiene que existe un silencio de parte del feminismo cuando los presuntos agresores son musulmanes. Asegura que algunas feministas están ocultando determinadas situaciones de violencia sexual y critica lo que considera una falta de atención a los derechos de las mujeres en culturas que, según afirma, vulneran esos derechos.

"Las feministas que hemos denunciado la violencia sexual hemos sido absolutamente machacadas"

Tanto María como Elena rechazan esa acusación y defienden que sí denuncian cualquier violencia sexual. A pesar de esas aclaraciones, Marcos de Quinto insiste en que la preocupación por las víctimas debe ser independiente de la nacionalidad del agresor y asegura que determinados sectores del feminismo solo visibilizan unas agresiones y silencian otras.

"La violencia sexual debe estar por encima del origen"

En el tramo más duro del debate, una de las feministas defiende que lleva años denunciando la violencia sexual y sostiene que quienes han señalado los problemas relacionados con determinadas culturas han recibido críticas dentro del propio movimiento feminista. El careo concluye a con una cuestión de fondo: si la preocupación por la violencia sexual debe estar por encima del origen o la nacionalidad de los agresores y si, en el caso de Ceuta, existe una utilización política de las víctimas.

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