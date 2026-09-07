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Camila Viyuela interpreta a Paloma en A la deriva: “Tiene muchísima luz”

La actriz interpreta a Paloma, una joven dulce y entrañable que tendrá que enfrentarse a las consecuencias del naufragio tras la desaparición de su novio. Estrenao el 20 de septiembre en atresplayer.

Carmen Viyuela

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Celia Gil
Celia Gil
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Camila Viyuela se mete en la piel de Paloma en A la deriva, la nueva serie que llega el próximo 20 de septiembre a atresplayer. La actriz nos ha contado cómo es su personaje y qué ha supuesto para ella darle vida: “Es un personaje súper dulce, súper entrañable y con muchísima luz”, asegura Camila Viyuela.

Sin embargo, detrás de esa ternura se esconde también una mujer con las ideas muy claras: “Dentro de esa dulzura tiene muchísimo arrojo y sabe perfectamente dónde quiere llegar”.

“Dentro de esa dulzura tiene muchísimo arrojo y sabe perfectamente dónde quiere llegar”

Camila Viyuela

Como el resto de mujeres de Bastuel, la vida de Paloma queda marcada por el naufragio. Su novio desaparece en el mar y ella decide quedarse junto a Fina, la abuela de él, mientras ambas intentan convivir con la ausencia de Sergio.

Todo vuelve a cambiar dos años después, cuando cinco de los pescadores desaparecidos regresan inesperadamente al pueblo. Fina cree reconocer a su nieto en uno de los supervivientes, abriendo una nueva situación para Paloma.

Para Camila Viyuela, una de las cosas más bonitas de interpretar a Paloma ha sido precisamente su ternura, una característica que define al personaje y su forma de relacionarse con quienes la rodean.

Pero también ha tenido que enfrentarse a su parte más complicada: Paloma no se permite llorar ni vivir plenamente el duelo por la pérdida de su novio. Una contención emocional que ha supuesto uno de los mayores retos para la actriz a la hora de construir el personaje.

Descubre a Camila Viyuela como Paloma en A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer.

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Antena 3 » Series » A la deriva

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