Los vecinos de Villaverde, indignados por las 12 noches de Shakira en Madrid: "Nos reducen la movilidad por completo, nos vemos encerrados"

Shakira prepara una larga estancia en Madrid con motivo de sus 12 conciertos en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, que durante estas semanas pasará a llamarse Estadio Shakira. La artista ofrecerá cuatro fines de semana consecutivos de conciertos, con jornadas de hasta 12 horas de festival y más de 50.000 asistentes diarios.

La celebración del evento ha generado malestar entre algunos vecinos de la zona, que denuncian problemas de ruido, tráfico y movilidad. "Va a molestar todo el día porque no solo son las 12 horas del concierto, sino también los ensayos", explica uno de los residentes, que teme que el ruido pueda afectar tanto a Villaverde como a Getafe dependiendo de cómo se monten los escenarios.

"Hay vecinos que han venido a las 12 de la noche y la Policía no les ha dejado entrar"

Otra vecina denuncia que durante los conciertos "esto se llena de gente, de tráfico y nos corta las entradas al barrio". Un residente que vive a unos 200 metros del recinto asegura que su principal preocupación no es únicamente el ruido: "Ya no es por el ruido, pero estamos en contra de que luego el polígono lo cierren a partir de la una de la tarde y no podemos salir los vecinos del barrio".

La situación también afecta al transporte público. Una vecina explica que el único autobús que conecta la zona ve reducido su servicio durante esos días: "Nos reducen la movilidad por completo, nos vemos encerrados en nuestras casas". Según relata, algunos residentes incluso han tenido problemas para acceder al barrio: "Hay vecinos que han venido a las 12 de la noche y la Policía no les ha dejado entrar".

"No hay ninguna mejora por parte de Shakira"

Los vecinos también cuestionan que el evento no haya supuesto mejoras para la zona. "No nos han ofrecido entradas ni nada por el estilo, en otros eventos sí que lo han hecho", señala una residente. Otro vecino considera que "no hay ninguna mejora por parte de Shakira y quien gana dinero es quien ha montado el recinto".

Los conciertos también han tenido consecuencias en la cercana colonia Marconi, donde los vecinos aseguran que la presencia policial ha reducido temporalmente la prostitución en las calles. "En la colonia Marconi, gracias a Shakira, lo han cortado", explica un residente, que apunta a que se están imponiendo multas en las zonas donde se ejerce esta actividad y teme que "en cuanto se vaya el artista van a volver".

Con cuatro fines de semana consecutivos de conciertos y decenas de miles de personas desplazándose diariamente hasta Villaverde, los vecinos reclaman que se tenga en cuenta el impacto del evento sobre quienes viven en los alrededores. "Esto se podría haber ido a Barcelona y dar por culo en Cataluña", llega a afirmar otro residente visiblemente molesto.

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