Ivana Rodríguez se sincera sobre la fama y la sombra de Georgina: "Nadie me ha regalado nada"

La presencia de Ivana Rodríguez en el plató de La Mesa ofreció uno de los testimonios más honestos sobre las dos caras de la popularidad y el peso de las etiquetas mediáticas. En un diálogo con Cristina Pardo, la hermana de Georgina Rodríguez abordó el vértigo de la fama sobrevenida, el impacto de las críticas en redes sociales y la constante lucha por reivindicar su propia identidad.

Ignorar las mentiras para proteger la salud mental

Durante el programa Cristina Pardo le preguntó cómo gestiona los insultos y la desinformación en las redes sociales, e Ivana recordó el impacto que le causó verse por primera vez en la prensa del corazón: "El primer artículo que ponía Ivana en el titular fue que estaba disgustada con mi hermana, que teníamos una mala relación. Para mí eso fue un shock, me afectó muchísimo, o sea, es que lo tengo grabado aquí y poco a poco he ido aprendiendo que hablar van a hablar siempre. Entonces muchas veces ya es que ni lo miro".

Ante la inevitable pregunta de si la enorme exposición mediática de Georgina ha llegado a resultarle una carga, la invitada fue tajante en defender su vínculo familiar: "A mí me encanta ser hermana de Georgina. Yo soy hermana de Georgina desde que tengo uso de razón. (...) Y al final yo creo que para mantenerte estable mentalmente con los miedos y el vértigo que te da la fama, creo que tienes que pensar, bueno, vamos a verle el lado positivo".

"No por ser su hermana, hoy tengo la vida que tengo"

A pesar de valorar los privilegios y las oportunidades de su entorno, Ivana Rodríguez no ocultó la molestia que le genera el prejuicio social que infravalora su trayectoria personal y profesional: "Yo tengo mi camino que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. (...) Todo no me viene por ser hermana de Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy. O sea, no por ser su hermana, hoy tengo la vida que tengo".