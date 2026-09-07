La princesa Leonor llega a la Universidad Carlos III: "Una futura reina tiene que estar en contacto con la calle y conocer su generación"

Hoy 7 de septiembre comienza el curso en la Universidad Carlos III de Madrid. Como tantos miles de alumnos, la princesa Leonor eligió este centro para formarse, concretamente en Ciencias Políticas. Hemos visto en directo la llegada de la princesa a las puertas de la universidad, rodeada de personas, seguridad y prensa.

"Es una presión para la universidad porque todo el mundo sabe que no es una alumna más"

Pilar Velasco, periodista, ha opinado sobre la decisión de Leonor por ir a esta universidad y considera que "la Casa Real acertó plenamente al matricular a Leonor en la Universidad Carlos III". Velasco sostiene que la princesa "podría haber estudiado en el extranjero" como tantos monarcas hacen, o incluso haber seguido estudiando en Londres. Sin embargo, ha elegido una universidad pública.

"Es una presión para la universidad porque todo el mundo sabe que no es una alumna más. Requiere una estructura de seguridad, pero creo que, con el paso de las semanas, se va a normalizar y va a terminar siendo una alumna más", considera la periodista. Además, cuenta que recientemente ha visto a través de redes sociales marquesinas en las que se le daba la bienvenida a la futura reina. Sobre esto, Velasco opina que "a veces el ridículo está desde fuera. Creo que la sobreexposición de la bienvenida sobra".

"Para mí es perfecto que la monarquía se acerque a algo que le puede hacer mucho bien, que es la clase obrera"

Por su parte, Cándido Méndez ha hecho un apunte sobre la localidad donde se encuentra la universidad, Getafe. "La Universidad Carlos III es de calidad, pero Getafe está dentro de una localidad obrera, forma parte del cinturón industrial de Madrid", recuerda. Y sobre esto, el ex secretario general de la UGT sostiene que es "perfecto que la monarquía se acerque a algo que le puede hacer mucho bien, que es la clase obrera".

"Tiene que pisar la calle y conocer sus preocupaciones"

A esto, se suma la opinión de Ainhoa Martínez, periodista, que apoya el argumento de Méndez sobre la clase obrera. "Creo que la comunicación de la Casa Real lleva acertando después de hacer un giro de aproximación a la sociedad española desde hace unos años", comienza diciendo Martínez. Y añade que: "Más allá de estar al tanto de la Constitución, una futura reina tiene que estar en contacto con la calle y conocer su generación".

Aunque la periodista considera que la princesa es "bastante conocedora" de las preocupaciones de su generación, "tiene que pisar la calle y estar en contacto con quienes son los ciudadanos de a pie, de su misma edad, en las mismas dinámicas que tiene la juventud hoy en día…".

En resumen, existe una buena visión de esta decisión tomada por la Casa Real, y Martínez espera que "le dejen ser, dentro de la imposibilidad, una alumna lo más normal posible".

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