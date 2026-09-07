Choque entre el saharaui Taleb Alisalem y el marroquí Samir Bennis: "De Marruecos lo único que se recibe es droga por el Estrecho"

Samir Bennis, analista político marroquí y doctor especializado en las relaciones entre España y Marruecos, ha analizado en Espejo Público el papel del país vecino en la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Bennis niega la responsabilidad de Marruecos y cuestiona las conclusiones que apuntan hacia una actuación deliberada de Rabat.

Bennis cuestiona las pruebas contra Marruecos

El analista asegura que durante las últimas semanas se han publicado numerosos artículos y opiniones que atribuyen a Marruecos la responsabilidad de lo sucedido en Ceuta, pero considera que no existen elementos suficientemente sólidos para sostener esa acusación

No está basado en elementos fehacientes que puedan atribuir a Marruecos lo que pasó

Bennis defiende a Marruecos y además cuestiona el polémico informe sobre la crisis. Afirma que está basado en “conjeturas” y “aproximaciones”. Añade que, a su juicio, sus conclusiones no resisten un análisis metodológico objetivo.

Además, asegura que comprende el enfado de los españoles y muestra su empatía con los ceutíes, pero insiste en que no se puede responsabilizar automáticamente a Marruecos cada vez que se produce una crisis migratoria.

No se puede, cada vez que se produce algo así, saltar a conclusiones preestablecidas y atribuir a Marruecos lo que pasó sin tener argumentos sólidos verificables

"No se puede saltar a conclusiones preestablecidas"

Bennis defiende que cualquier acusación contra Rabat debe sustentarse en argumentos “sólidos y verificables”. Durante el debate, reprocha a Taleb Alisalem, un activista saharaui, que tampoco haya presentado pruebas directas que demuestren la supuesta responsabilidad marroquí.

Enfrentamiento por las relaciones entre España y Marruecos

El debate sube de tono cuando Taleb Alisalem repasa anteriores conflictos entre ambos países y acusa a Marruecos de utilizar la inmigración, la presión política y el “chantaje” para defender sus intereses.

Bennis rechaza esa interpretación y ofrece una explicación diferente. Asegura que las frecuentes tensiones entre España y Marruecos se entienden por una relación histórica especialmente compleja y por lo que define como una “herencia colonial” que todavía condiciona sus relaciones.

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