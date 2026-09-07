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Crisis migratoria en Ceuta

Choque entre el saharaui Taleb Alisalem y el marroquí Samir Bennis: "De Marruecos lo único que se recibe es droga por el Estrecho"

El analista político Samir Bennis rechaza que existan pruebas sólidas de la crisis de Ceuta contra Marruecos. Asegura que las acusaciones se apoyan en "conjeturas" y pide argumentos verificables antes de señalar al país vecino.

Enfrentamiento activista saharaui, analista marroquí

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Publicado:

Samir Bennis, analista político marroquí y doctor especializado en las relaciones entre España y Marruecos, ha analizado en Espejo Público el papel del país vecino en la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Bennis niega la responsabilidad de Marruecos y cuestiona las conclusiones que apuntan hacia una actuación deliberada de Rabat.

Bennis cuestiona las pruebas contra Marruecos

El analista asegura que durante las últimas semanas se han publicado numerosos artículos y opiniones que atribuyen a Marruecos la responsabilidad de lo sucedido en Ceuta, pero considera que no existen elementos suficientemente sólidos para sostener esa acusación

No está basado en elementos fehacientes que puedan atribuir a Marruecos lo que pasó

Bennis defiende a Marruecos y además cuestiona el polémico informe sobre la crisis. Afirma que está basado en “conjeturas” y “aproximaciones”. Añade que, a su juicio, sus conclusiones no resisten un análisis metodológico objetivo.

Además, asegura que comprende el enfado de los españoles y muestra su empatía con los ceutíes, pero insiste en que no se puede responsabilizar automáticamente a Marruecos cada vez que se produce una crisis migratoria.

No se puede, cada vez que se produce algo así, saltar a conclusiones preestablecidas y atribuir a Marruecos lo que pasó sin tener argumentos sólidos verificables

"No se puede saltar a conclusiones preestablecidas"

Bennis defiende que cualquier acusación contra Rabat debe sustentarse en argumentos “sólidos y verificables”. Durante el debate, reprocha a Taleb Alisalem, un activista saharaui, que tampoco haya presentado pruebas directas que demuestren la supuesta responsabilidad marroquí.

Enfrentamiento por las relaciones entre España y Marruecos

El debate sube de tono cuando Taleb Alisalem repasa anteriores conflictos entre ambos países y acusa a Marruecos de utilizar la inmigración, la presión política y el “chantaje” para defender sus intereses.

Bennis rechaza esa interpretación y ofrece una explicación diferente. Asegura que las frecuentes tensiones entre España y Marruecos se entienden por una relación histórica especialmente compleja y por lo que define como una “herencia colonial” que todavía condiciona sus relaciones.

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