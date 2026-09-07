Cayetano Martínez de Irujo a Pedro Sánchez: "La legión está allí, que dejen actuar"

Cayetano Martínez de Irujo y la casa de Alba están vinculados históricamente con Ceuta. ¿Qué opina el aristócrata y empresario sobre la crisis de Ceuta? En el programa 'Espejo Público' de Antena 3, habla abiertamente del tema. Califica la gestión gubernamental frente a Marruecos de dantesca y sugiere que el viraje de España respecto al Sáhara está vinculado al espionaje del caso Pegasus. El empresario advierte sobre el riesgo geopolítico de perder Ceuta y Melilla ante la estrategia de Marruecos y cuestiona con dureza la inoperancia de los ministros José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska frente a la crisis migratoria y las relaciones exteriores.

La crisis de Ceuta

Sobre la crisis que estalló en Ceuta hace más de un mes Cayetano Martínez de Irujo es claro siente "mucha tristeza" porque aclara él se siente "primero ceutí y luego español". Y añade que "ha habido una invasión clarísima". Respecto a la actuación del Gobierno "la inoperancia de Marlaska es probada". Con Robles, reconoce Cayetano, tiene muy buena relación y se han escrito durante esta crisis "lo que me dijo es que el coronel al cargo de la legión es un gran militar". Cayetano reconoce que "en Marruecos van por delante, solo una vez Aznar los bajó de Perejil pero siempre nos llevan la delantera" y reclama que "nos tenemos que poner a la altura, lo que hay que hacer es actuar".

El mensaje a Sánchez

Cayetano Martínez de Irujo se presta a hablar con Pedro Sánchez para arreglar el conflicto en Ceuta. Cayetano manda un mensaje al presidente desde el programa. El empresario cree que "Robles es la única ministra que ha estado a la altura" aunque destaca Cayetano "se ve que no está cómoda, se la ha silenciado, no se la ha dejado actuar" y cree que lo que está ocurriendo en Ceuta "es una vergüenza". Sobre si ah hablado con Sánchez Cayetano reconoce que después de Pegasus ya no tiene el contacto del presidente del Gobierno.

El aristócrata pide dejar a un lado "la verborrea política" y actuar. Para él, explica en la entrevista con Susanna Griso, está clara cuál es la vía que debería utilizar el Gobierno para atajar la situación y lanza a Sánchez este mensaje: "La legión está allí, que dejen actuar. La legión lo arregla con mano firme".

Cayetano sobre Óscar Puente

En la entrevista en "Espejo Público" Cayetano Martínez de Irujo también habló sobre el ministro de transportes. Unos de las últimas declaraciones de Oscar Puente ponían al presidente de Ceuta en la diana. Puente acusa a Vivas de estar actuando por orden de Feijóo, de querer enquistar esta crisis para sacar algún tipo de rendimiento político equivocadamente, porque -dice Puente- es Vox quien estaría capitalizando el malestar. Ante estas declaraciones el empresario y aristócrata declara que "Puente lo que tenía que hacer es que funcionen mejor los trenes, los servidos públicos que estén mejor las carreteras y todo lo que tiene entre manos en su ministerio" y según Cayetano "dejar de hacer una pantomima medio macarra en Twitter y en redes sociales". Para el aristócrata Puente es "un ministro que a mí es que me da un poquito de vergüenza ajena".

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