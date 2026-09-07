Rocío Carrasco y Fidel Albiac cumplen 10 años de casados: su historia de amor y una boda que se hizo esperar

El 7 de septiembre de 2016, Rocío Carrasco y Fidel Albiac sellaban su amor en una boda que reunió a una gran cantidad de rostros conocidos. Una celebración muy emotiva que confirmaba que la hija de Rocío Jurado había encontrado a la persona con la que quería compartir su vida. Hoy, 10 años más tarde, el matrimonio continúa tan unido como entonces.

"En la pareja lo más importante es la admiración, y él siempre me ha despertado una admiración profunda", explicaba Carrasco en una entrevista para la revista Lecturas, deshaciéndose en elogios hacia su marido y destacando su actitud altruista.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac | Gtres

El empresario y la colaboradora de televisión cumplen una década como marido y mujer, pero su relación comenzó mucho antes.

Un auténtico flechazo

Rocío Carrasco conoció a Fidel Albiac en 1999, después de divorciarse de mutuo acuerdo de Antonio David Flores. "No sé cómo ni cuándo, pero es mío", pensó la hija de La Más Grande al verlo por primera vez. "Sentí que había algo, una conexión que se va fortaleciendo según vas conociendo a la persona", explicaba en la mencionada entrevista. Fue, en sus propias palabras, como un "pellizco", como si su "corazón le diera un vuelco". Tras ese primer flechazo, comenzaron siendo amigos hasta que, casi medio año más tarde, empezaron a ser algo más.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac | Gtres

Al poco tiempo de comenzar su relación, sufrieron un grave accidente de coche en la sierra de Madrid en el que Rocío estuvo a punto de perder la vida. Afortunadamente, Rociito salió adelante y el susto terminó fortaleciendo su relación. Una vez recuperada, comenzaron a vivir juntos. "Es de las pocas cosas que he tenido en mi vida tan sumamente claras", explicó a Lecturas sobre su decisión de apostar por su relación con Fidel.

No obstante, la boda tardaría muchos años en llegar, en parte, por el cáncer de páncreas contra el que luchó su madre, Rocío Jurado, y que acabó provocando su fallecimiento en 2006.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac | Gtres

Así fue su boda

Finalmente, la pareja encontró su momento y, tras 16 años de relación, se casaron por lo civil. La celebración se llevó a cabo en la finca Valdepalacios, en Torrico (Toledo), arropados por alrededor de 200 invitados. Para Carrasco fue uno de los días más felices de su vida.

"Recuerdo mi tío Antonio llevándome al altar, fue maravilla pura. Tiene las manos igual que mi padre porque también fue boxeador", recordaba en la entrevista para Lecturas, emocionada al hablar de su padre, Pedro Carrasco, que falleció en 2001 tras un ataque al corazón.

Otro de los momentos emotivos, tal como recuerda la revista ¡HOLA!, fue cuando María Teresa Campos celebró el enlace como si fuera el de su propia hija. "Bueno, ya he casado a las tres… Tú no sabes lo feliz que me has hecho", le dijo a Rocío. Tampoco faltaron a la boda Terelu y Carmen, que eran como hermanas para la novia.

Rocío Carrasco, María Teresa Campos y Fidel el Albiac | Gtres

Una de las anécdotas que aún se recuerdan fue que Paulina Rubio, muy amiga de Rocío Carrasco, se llevó el ramo. La novia tenía la ilusión de acudir a la boda de la cantante y de quien era entonces su pareja, Gerardo Bazúa. Sin embargo, la relación terminó dos años después.

Lo que también se rompería tiempo después sería la relación entre Rocío Carrasco y su prima Rosario Mohedano. En la boda, sin embargo, ambas estuvieron de lo más unidas y se fundieron en un afectuoso abrazo para celebrar que Carrasco había sellado su amor con Fidel.

Otros nombres de la crónica social española que no se perdieron este gran evento hace 10 años fueron Alba Carrillo, Lara Dibildos, Chenoa, Sandra Barneda, Marta Torné y Yolanda Ramos, entre otras.