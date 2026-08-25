La incansable lucha de Antonio, padre coraje que quiere en demostrar que Ana Buza no se suicidó: "La asesinaron"

Ana Buza murió atropellada la madrugada del 7 de septiembre de 2019 en la autovía A4 a la altura de Carmona, Sevilla. Tenía solo 19 años y toda la vida por delante.

El coche en el que viajaba Ana lo conducía su novio, Rafael, quien da hasta cuatro versiones para defender su inocencia. Primero alega que perdió el control del coche al cruzarse un animal; después dice que ella iba sentada detrás del copiloto y al girarse él para decirle algo chocó contra el quitamiedos; en una tercera versión afirma que Ana se tiró del coche en marcha porque había discutido con su padre al bajar sus notas, y por último declara que en realidad Ana había saltado del vehículo por un asunto de dinero.

Un día después del suceso la jueza encargada del caso cree en la cuarta versión de Rafael y determina que había sido suicidio, que Ana había saltado voluntariamente.

Los padres de Ana, sin embargo, rechazan de pleno estos argumentos al resultar inverosímiles. "Estoy completamente seguro, y cada vez más, que este hombre atropelló intencionadamente a mi hija, en medio de una carretera a oscuras", relata Antonio, un padre coraje que lleva siete años luchando por convertir una pesadilla en un sueño: hacer justicia por su hija.

Negligencias en la investigación

Durante la investigación se cometieron varias negligencias: se perdieron las imágenes de las cámaras de videovigilancia a los 13 días, se eliminó información clave en el ordenador de la víctima por una manipulación incorrecta por parte de la Policía Judicial de Montequinto y tampoco se identificaron a los testigos presenciales, algo que se hizo cuatro años más tarde.

Además, la investigación se cerró sin haberse encontrado el teléfono móvil de Ana, que terminó localizando su propio padre tiempo después.

Siete años de lucha incansable

Tras años de lucha el giro definitivo llega en 2025 después de que cinco magistrados de la Audiencia de Sevilla firmen por unanimidad un auto que desmonta las versiones anteriores. Para el tribunal, la hipótesis más creíble es que Ana fue atropellada intencionadamente por el coche de su novio a 117 km/h. Una versión que siempre ha defendido la familia de Ana Buza.

El camino ha sido duro y largo, pero el próximo 18 de septiembre Rafael tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. "No es agradable ver a este hombre sentado a nuestro lado, pero es el resultado de una lucha incansable por demostrar la verdad. Hemos tenido en contra al sistema y lo seguimos teniendo. Este hombre no ha tenido que hacer ni un solo informe, la única baza que tiene, la más importante, es que tiene ahí a la Fiscalía que siempre ha defendido suicidio y ahora ha cambiado de opinión a homicidio imprudente sin saber determinar las causas del suceso".

Antonio asegura que la familia aún no ha podido vivir el duelo por la muerte de Ana. "Queremos descansar".

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