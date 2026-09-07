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El secreto arrasa en su estreno en Antena 3: líder y lo más visto de la noche

La nueva gran apuesta turca de Antena 3 se convierte en el mejor estreno de ficción en más de un año en las cadenas privadas

El secreto arrasa en su estreno en Antena 3: líder y lo más visto de la noche

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¡El secreto ha llegado a Antena 3 pisando fuerte!

La gran apuesta turca ha dado el salto al prime time por todo lo alto y ha arrasado al convetirse en lo más visto de la noche, alcanzando un 12,5% de cuota y reuniendo una media de 1,1 millones de seguidores.

Estos datos desmuestran que El secreto es el mejor estreno de ficción en más de un año en las cadenas privadas (el de mejor cuota desde julio de 2025 y el más visto desde mayo de 2025).

Además, la nueva ficción de Antena 3 superó los 2,2 millones de espectadores únicos y se impuso a todas las ofertas de la noche, superando por +6,5 y +2,5 puntos a sus principales adversarios durante su emisión y ganándoles, igualmente, en coincidencia.

Con estos registros, El secreto comienza sus andaduras en Antena 3 con una historia que promete enganchar a millones de espectadores cada semana.

Una nueva vida cosecha su máximo histórico

Por otro lado, Una nueva vida arrasa a continuación y se dispara a su récord histórico en cuota, un 16,2%, liderando igualmente de forma absoluta y distanciándose en +10,8 y +7,5 puntos de sus competidores. Mantiene su fidelidad superando los 750.000 seguidores de media y consigue 1,2 millones de espectadores únicos.

Los éxitos de El secreto y de Una nueva vida reafirman el liderazgo de Antena 3: este domingo volvió a convertirse en la cadena líder (10,9%), a +4,5 puntos de su inmediato competidor, y completa toda la semana con pleno de victorias.

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