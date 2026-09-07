Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Torres afirma que es "imposible" cifrar los migrantes que quedan en la ciudad

Más de un mes después, la crisis migratoria de Ceuta continúa marcando la actualidad de la ciudad autónoma. Las nuevas protestas de este pasado domingo 6 de septiembre han marcado la reclamación de la salida de los migrantes a Marruecos, en el que ha predominado sujetar banderas de la Unión Europea.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es imposible responder a la pregunta de cuántos migrantes quedan en Ceuta y ha destacado que 4.000 personas han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.

Además, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha comunicado de forma urgente una nueva agresión de más de 22 migrantes, tras apedrear a militares y guardias civiles producida este sábado 5 de septiembre en la zona de la playa del Trampolín. Los 21 migrantes de origen marroquí, tras ser identificados por la Guardia Civil han vuelto voluntariamente a Marruecos.

La vuelta al cole en Ceuta

El martes 8 está previsto el inicio del curso académico en Ceuta, aunque asociaciones de padres y estudiantes ya han expresado absentismo de cara a los primeros días en clase.

La Junta Local de Seguridad ceutí estableció un plan de seguridad para garantizar a las familias que sus hijos asistan a los centros educativos de forma segura. Por su parte, el ministerio de Educación anunció que va a incorporar en los colegios "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico".

Imposible cifrar a los migrantes en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es "imposible" responder a la pregunta de cuántos migrantes quedan en Ceuta un mes después de la entrada masiva y ha subrayado que ya son 4.000 las personas que han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.

El 'mando único' del Gobierno en Ceuta también ha subrayado que se han abierto 3.500 plazas para inmigrantes y hay previstas instalaciones para acoger a 6.000, destacando además que las devoluciones se practicarán de forma "más rápida" que en los procedimientos habituales ante el refuerzo de personal en la ciudad autónoma.

El titular de Política Territorial también ha confirmado que ya son 2.000 los menores migrantes filiados, si bien la cifra aumentará porque todavía quedan "en la calle", y ha avanzado que tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes se actualizarán los datos.

Asimismo, Torres ha insistido en que la prioridad es la "reagrupación familiar" de los menores, al tiempo que ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha negado la "opción" de que sean traslados a la península, en línea con lo defendido por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Pedro Sánchez reúne a sus diputados y senadores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes con los diputados, senadores y eurodiputados socialistas para abordar el nuevo curso político y parlamentario ante la crisis migratoria en Ceuta y los presupuestos generales del Estado, a los que todavía la mayor parte de comunidades se opone.

Este encuentro servirá para determinar el trabajo en el nuevo periodo de sesiones, que en esta ocasión ha iniciado con una comparecencia extraordinaria a petición propia de Sánchez ante el Congreso para informar sobre la situación en Ceuta tras por la entrada masiva irregular de migrantes los días 30 y 31 de julio.

Sánchez recordará la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas que el Gobierno considera "histórica".

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el acuerdo, que sólo es apoyado apoyado por dos comunidades, es objetivamente beneficioso para todas porque que obtendrán más recursos, específicamente 20.975 millones de euros más.

Dicha financiación deberá contar con la aprobación del Congreso y se espera que el líder del PSOE se refiera a los próximos Presupuestos Generales del Estado después de insistir el pasado 31 de agosto en que se van a presentar y debatir este año, a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad.

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