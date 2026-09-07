El infierno de las mujeres migrantes en Ceuta: "Han agredido sexualmente a varias niñas que estaban con nosotras"

"Cuando llegas a Ceuta pasan los días y hablas con la policía y te cuentan que reciben casi a diario denuncias por agresiones sexuales, que muchas niñas no las están denunciando por miedo o desorientación. Y también que se está ejerciendo la prostitución en los barrios marginales... te preguntas qué es lo que hay detrás". Así describe el reportero Miguel Ángel Silva el escenario al que se enfrentan decenas de jóvenes tras cruzar la frontera, situando el foco en zonas concretas de la ciudad autónoma: "Se ejerce principalmente en el Barrio del Príncipe".

En esa misma zona, Silva logró recabar el testimonio directo de dos víctimas: "En una bajada del barrio me encuentro a dos niñas mayores de edad, que dicen que quieren hablar conmigo pero preservando su identidad por lo trágico de lo que me van a contar".

"Para salvar a unos, ahogaban a otros"

El relato del viaje para llegar a España refleja la dureza del cruce marítimo. Una de las jóvenes explica cómo logró entrar a nado el pasado día 28: "En vez de por el espigón, saltó más para allá y nadó hasta El Tarajal". Según su testimonio, la violencia física marcó la travesía: "Le estaban dando con porras para que se hundiesen, la cogieron del pelo para hundirla. Había tanta gente que una caía, otra se ahogaba... por eso hay tantos muertos".

La joven añade que, en pleno trayecto, llegó a pensar que no lo lograría: "Cuando estaba nadando se creía que ya estaba muerta; le dieron calambres en los pies y no podía ni con su cuerpo". A pesar de todo, expresan su alivio al haber sobrevivido: "Dan gracias a Dios de que están vivas y están aquí". La magnitud de la tragedia la corrobora el propio traductor sobre el terreno: "El intérprete me decía que contaban que eran tantos, que para salvar a unos, ahogaban a otros".

"Después de ese calvario, cuando crees que vas a encontrar algo mejor, te encuentras con la trata de menores, la prostitución..."

Sin embargo, la llegada a tierra firme no supone el fin del peligro. Tal y como advierte Silva: "Después de ese calvario, cuando crees que vas a encontrar algo mejor, te encuentras con la trata de menores, la prostitución...". El periodista ilustra la operativa de las redes delictivas con un episodio reciente: "Un sábado me contaba la policía que, aprovechando la niebla, habían interceptado a punto de llegar al puerto de Algeciras tres motos de agua de las mafias con tres niñas vestidas y pintadas para la prostitución. Aprovechándose los pedófilos de la desprotección, inseguridad y falta de dinero de estas niñas para asegurarles un futuro mejor. Hemos omitido algunas historias por la dureza de las mismas".

Una realidad a la que ya se han acostumbrado

Los testimonios recogidos revelan distintos patrones de vulnerabilidad y abuso entre las mujeres migrantes. Sobre una de sus compañeras, señalan: "Una amiga de ella, que pasó por un callejón, la cogieron y se aprovecharon de ella". En otros casos, la coerción adopta formas de chantaje administrativo: "A otra, un marroquí le dijo 'te arreglo los papeles si te quedas conmigo'. Si se queda con él viviendo, se casa con ella y le arregla los papeles". Las situaciones de indefensión abarcan también el consumo forzado de sustancias: "A esta chica le dolía la muela, fue a un vecino y le dio un Trankimazin; se colocó y estuvo cuatro días fuera de sí".

Ante esta realidad, las jóvenes han desarrollado sus propios métodos de autoprotección: "Dicen que ya se han acostumbrado. Ellas se cuidan, van a sitios donde no haya peligro, sitios de luz... de dos en dos". El temor a la expulsión genera en ellas una desesperación extrema, condensada en la advertencia final de una de las entrevistas: "Si la devuelven a Marruecos, se corta el cuello".

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