La influencer Rocío Osorno revive el robo en su casa con sus hijos dentro: "Se te encoge el corazón"

Este pasado 5 de septiembre, la influencer y diseñadora Rocío Osorno, ha vivido un robo en su vivienda en Sevilla. Esto, mientras ella se encontraba dentro junto con sus hijos menores de edad. La creadora de contenido ha publicado en sus redes sociales el vídeo que captaron las cámaras de seguridad en la habitación donde se infiltraron los ladrones, aparentemente dos, tal y como se muestra en las imágenes.

En dichas imágenes, podemos ver a dos hombres encapuchados y tapados de arriba abajo que se infiltran en la sala con total tranquilidad. Sin embargo, en cuanto empiezan a escuchar los gritos de Osorno desde el jardín, comienzan a acelerar el ritmo. Según cuenta la influencer, eran de origen albanés, y en la traducción que le han compartido, se les escucha diciendo 'vamos, vamos, date prisa'.

Osorno, al escuchar de nuevo la grabación, confiesa que "se te encoge el corazón". Nos relata cómo sucedió todo. "Yo estaba justamente sola en casa y hacía 10 minutos que acababan de llegar el padre con mis hijos. Por 10 minutos no estaba yo sola, por suerte. A medio vestir, estaba buscando la cremallera de lo que iba a grabar. Llevaba todo el día fuera grabando, eran las 12:30 de la noche y estaba cansada. Podría haber estado grabando, pero Dios no quiso", comienza.

"Metí el grito de mi vida"

La historia continúa: "Miré de refilón y estaba la ventana abierta y justo el niño pequeño había estado conmigo arriba y digo: '¿Será el niño que ha subido?'. Nunca les dejo abrirla porque me da miedo que se caigan. Entonces dije: 'No, no creo que sea el niño'. Entonces vi la sombra, salí corriendo para abajo, abrí la puerta trasera de mi casa y metí el grito de mi vida". La diseñadora relata que se empezó a escuchar a todos los vecinos, sus perros...

Asegura que jamás se habría enfrentado a los ladrones, ni "aunque se hubieran llevado mi casa entera".

"Si hay un chivatazo, no lo sé. Es una zona de mi casa que nunca enseño en redes"

La influencer de moda cuenta que ya ha interpuesto una denuncia, pero se sigue sin conocer cómo sucedió todo ni con qué información contaban los ladrones. De hecho, asegura que se trata de una habitación de la que no le habla a nadie. "En mi casa entra todo el mundo todo el rato, entra muchísima gente y grabamos. Si hay un chivatazo, no lo sé. Es una zona de mi casa que nunca enseño en redes. Sí es cierto que, a tiro hecho, entrar en la habitación donde aparentemente estuviese todo el botín que ellos querían... da que pensar".

"Bandas organizadas de Sevilla"

Según cuenta, se conoce información sobre bandas organizadas por la zona. "Estamos hablando de bandas organizadas de Sevilla. No es una broma. En una escala de bandas de ladrones, el 10", sostiene. Además, cuenta que su interés principal serían joyas y demás elementos relacionados. "Oro, joyas, relojes, diamantes... Se han llevado un joyero que tenía con joyas de Pandora y rebuscaron entre los cajones y se han llevado bisutería".

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