Tensa bronca entre Marcos de Quinto y Afra Blanco: "Cuando yo intervengo pone caritas de payasa"

Durante un debate acerca de la crisis que azota Ceuta, dos de nuestros colaboradores han cambiado radicalmente de rumbo y han terminado enfrascados en una "pelea" verbal. Cuando Susanna Griso se ha dirigido a Afra Blanco para que interviniera sobre los informes del CENIF en referencia a la ciudad autónoma, la sindicalista ha respondido de manera que ha sorprendido a la presentadora.

"Lamento tener que romper la dinámica del debate. He pasado todo el verano criticando la gestión de esta crisis, pero, Marcos, qué elegante te presentas aquí hoy, ¿eh?", se ha dirigido Blanco hacia de Quinto. El empresario ha puesto cara de póquer, como si no entendiera la alusión. Pero Afra no ha tardado en explicárselo: "Pero después, Marcos de Quinto tiene otra versión. Supongo que la valentía y la gallardía se la ha dejado en el fondo de un botellín, en ese yate". Con yate, se refiere a la flotilla en la que Marcos de Quinto viajó a Ceuta, la 'Armada de la Solidaridad'.

"Supongo que la valentía y la gallardía se la ha dejado en el fondo de un botellín, en ese yate"

La sindicalista ha continuado introduciendo su discurso refiriéndose a todas las mujeres de la mesa: "Digo esto porque somos cinco mujeres en esta mesa, que discrepamos, que debatimos y que supongo que continuamente sufrimos ataques, denigración, cosificación e insultos en redes sociales". Según cuenta Blanco, el empresario se dedica a "insultarla" por las redes sociales. "Esta persona que tengo aquí enfrente supongo que tiene que ser muy cobarde a la cara, cosa que yo no soy, y a la cara no te dice las cosas. Se dedica a insultar, denigrar y dejar en las redes sociales. Se apoya en sus seguidores para llamarte payasa, insultarte, denigrarte...", ha explicado por fin.

Finalmente, ha denunciado que de Quinto no se haya disculpado ni públicamente ni en privado. "Yo esperaba hoy que esa valentía que presentas en redes sociales, como no nos hemos vuelto a ver la cara, por lo menos la presentaras. Pero has tenido dos intervenciones y nada".

La respuesta de Marcos de Quinto: "Me disgusta"

Marcos de Quinto por fin consigue hablar y explica el por qué de sus comentarios en redes sociales. "Continuamente, cuando yo intervengo en este programa, ella se pone a hacer caritas de payasa. Es una cosa que me disgusta", asegura.

Poco tarda el empresario en cambiar de tercio y preguntarle a la sindicalista sobre asuntos políticos: "Y yo tengo una pregunta para Afra: ¿Habéis devuelto los de la UGT los 40 millones que robasteis al fondo de parados en Andalucía y que está firme por sentencia del Tribunal Supremo?".

"Afra, que eres una broncas, estás a broncas con todo el mundo"

Sin embargo, Afra corre un tupido velo y mediante 'bomba de humo', continúa con su problemática. "Le pido que retire cada una de las palabras que me ha dedicado. Una cosa es contraargumentar. Nunca ha habido faltas de respeto, Marcos de Quinto. Yo a ti nunca te he faltado al respeto". De Quinto se niega a darle la razón a Blanco y le dice que "no es gallardo poner caritas", a lo que la sindicalista sigue insistiendo en que se disculpe. Pero no hay manera y finalmente le dice: "Discúlpate por poner caritas. Afra, que eres una broncas, estás a broncas con todo el mundo".

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