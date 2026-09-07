“¡Cuánta verdad!”: El tema de Marwán y Rozalén que enamora a Joaquín Padilla

En este programa, la banda de La ruleta de la suerte ha tocado un tema de Marwán. Además, como anécdota, Jorge Fernández ha explicado que casi siempre la gente decía mal el nombre del cantautor; así que, el presentador ha querido dejar claro cómo se pronuncia correctamente. Y para terminar con las especificaciones, Joaquín Padilla ha añadido que este tema en realidad lo canta ¡con Rozalén!

El cantante también ha aprovechado para destacar lo mucho que le gustan ambos cantantes: “¡Los dos mejores compositores!”, ha afirmado Joaquín Padilla, que se ha puesto muy feliz por poder cantar este tema que tanto le gusta.

Además, después de que Helena resolviera el panel, la banda se ha marcado una actuación espectacular y el presentador ha querido destacar el valor de esta canción, porque lo cierto es que trata temas muy importantes. “¡Cuánta verdad!”, ha asegurado Joaquín Padilla. ¡No te pierdas el temazo en el vídeo!

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