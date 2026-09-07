“¡A mí me matan!”: Jorge Fernández confiesa uno de sus puntos débiles

Antonio ha sido el encargado de resolver el panel que se escondía detrás de la pista ‘Un “dramón”’. El concursante de La ruleta de la suerte ha ido con pies de plomo en su turno y ha tratado de asegurarse el dinero que tenía sin arriesgar demasiado.

Así que, en cuanto el concursante ha visto más o menos claro el panel, se ha lanzado: “Yo creo que me lo sé”, le ha dicho a Jorge Fernández, y aunque el presentador le ha preguntado si 275 euros le parecían suficiente, Antonio lo ha tenido claro, no quería jugársela más.

La frase del panel decía: ‘Descubrir que ha cerrado tu cafetería favorita’ y el presentador no lo ha dudado: “¡Pero claramente, un dramón!”, ha afirmado. Y ha confesado que, si a él le cierran ‘Cokooncafe’, su cafetería favorita de Bilbao, “¡le matan!”. El presentador ha puesto en valor esas cafeterías en las que te sientes como en casa y te tratan bien. ¿Tú también tienes tu cafetería favorita? ¡No te pierdas el vídeo!

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