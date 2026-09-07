Muere el piloto Pablo Amorós Leblic en un accidente en el Circuito de Monteblanco

Luto y consternación en el motor español tras confirmarse la muerte del piloto Pablo Amorós Leblic en un accidente durante una prueba del GTI Trophy disputada en el Circuito de Monteblanco, en La Palma del Condado (Huelva). La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) confirmó la trágica noticia en sus redes sociales, expresando su "profunda tristeza" por lo ocurrido en la cuarta cita del GTI Trophy.

"Desde la RFEDA queremos expresar nuestra profunda tristeza por el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante la prueba disputada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva). Nuestro cariño y apoyo están con todos sus seres queridos. Descanse en paz", informaba la RFEDA en su cuenta de X.

La organización del GTI Trophy y el RACE han mostrado también públicamente sus condolencias por el suceso. Las circunstancias concretas del accidente todavía no han trascendido oficialmente. El accidente se produjo durante la cuarta cita del GTI Trophy, campeonato en el que Amorós participaba esta temporada.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante el transcurso de la GTi Trophy celebrada hoy. Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", señalaba la cuenta del Circuito de Madrid Jarama - RACE.

Pablo Amorós Leblic ocupaba la quinta posición del certamen antes de la prueba de Monteblanco. Abogado de profesión, Pablo Amorós tenía una extensa trayectoria en el mundo de la competición: era un habitual de las carreras de circuito y también había participado en pruebas de rallys y todo terreno. A lo largo de su trayectoria compitió en certámenes como la Copa Hyundai, la Mini Challenge y la Copa Kobe Motor, además de participar durante varias temporadas en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno.

Su vinculación con el automovilismo se remontaba a años atrás. Ya en 2011 figuraba entre los participantes de la Mini Challenge, donde terminó quinto de la clasificación general con 166 puntos. En aquella temporada también llegó a competir en el propio Circuito de Monteblanco, entonces dentro del calendario de la competición. En 2022 alcanzó uno de los principales éxitos de su trayectoria al proclamarse campeón de España de Rallys Todo Terreno en la categoría Open junto a su equipo.

La participación de Amorós formaba parte de un proyecto que combinaba su actividad profesional como abogado con su pasión por el automovilismo. El GTI Trophy, campeonato en el que competía este fin de semana en Monteblanco, nació en 2025 y está reservado a Volkswagen Golf GTI de cuarta generación preparados específicamente para competición.