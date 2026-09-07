Al menos 3 personas heridas tras una explosión en laboratorio de prácticas de la facultad de Química de Tarragona

Tres personas han tenido que ser atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas en Tarragona, después de que se haya producido una explosión en laboratorio de prácticas de la facultad de Química de la localidad catalana.

Los Bomberos de la Generalitat han informado de que la explosión se registró alrededor de las 9:17 horas. La facultad de Química está situada en la calle Marcelí Domingo. Hasta la zona se han desplazado a siete vehículos al lugar, mientras que el SEM ha desplazado tres ambulancia y un equipo conjunto con los Bomberos.

Los bomberos indican que "el incidente ha ocurrido dentro del expositor del laboratorio de bioquímica de la cuando realizaban la transferencia de ácido nítrico de un recipiente a otro. Los daños han quedado restringidos a esta zona y no hay afectación estructural".

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