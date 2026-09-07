Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Fran Rivera, que nos concede su entrevista más sincera

Francisco Rivera pertenece a una de las familias más mediáticas de nuestro país. Sin embargo, el torero ha logrado labrarse una carrera que le ha encumbrado más allá de su apellido.

Este fin de semana, Francisco Rivera ha organizado la tradicional corrida Goyesca, este año como homenaje a su familia. Un homenaje en el que ha llamado especialmente la atención la ausencia de su hermano Cayetano Rivera.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Fran Rivera se pronuncia sobre su polémica relación con sus hermanos y nos habla de su lado más personal, su historia de amor con Lourdes Montes o su infancia en la familia Rivera Ordóñez. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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