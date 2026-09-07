Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ALCALDES POR CEUTA

La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando: "El Gobierno no ha hecho nada y va a seguir sin hacer nada"

Onalia Bueno tilda la situación de 'invasión' marroquí y acusa al Ejecutivo central de 'improvisación' y pasividad, animando a Juan Vivas y a la población ceutí a mantener la presión institucional para defender su seguridad.

La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

"Preocupante porque es una invasión, no es una crisis migratoria. Marruecos ha invadido nuestro país. El Gobierno de España no ha hecho nada y va a seguir sin hacer nada". Con esta dureza se ha pronunciado la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) Onalia Bueno, traslados de apoyo al presidente ceutí, Juan Vivas, y a los habitantes de la ciudad autónoma ante la gestión del fenómeno migratorio.

A juicio de la regidora canaria, la respuesta a la situación no vendrá dada por la administración central: "Se va a solucionar con la presión de los gobernantes de Ceuta ante el Gobierno de España, protegiéndose a sí mismos, su integridad, su seguridad. Pero no esperen nada del Gobierno; lo que va a hacer es que el tiempo se alargue, que la gente se canse. Harán cuatro cosas para intentar engañarnos como siempre, pero al final la solución la tienen los propios ceutíes".

"La idea del Gobierno de España es que todo se vaya adormeciendo"

Bueno sostiene que el Ejecutivo estatal carece de un plan estructurado para afrontar el problema en la frontera: "La improvisación sigue instalada, no hemos aprendido nada; el mando único fue un mes y medio después". Asimismo, apunta a supuestas directrices dirigidas a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una consigna de no hacer prácticamente nada cuando podrían hacer algo más, el Ejército igual".

"El presidente Vivas y su población tienen que seguir alzando la voz, seguir presionando y sobre todo no dar ni un paso atrás"

Según la alcaldesa, la estrategia gubernamental pasa por el desgaste del interés público: "La idea del Gobierno de España es que todo se vaya adormeciendo, haciendo un par de cosas, haciendo ver que están haciendo algo, pero no están haciendo nada". Por ello, insiste en la necesidad de mantener firme la exigencia social y política: "El presidente Vivas y su población tienen que seguir alzando la voz, seguir presionando y sobre todo no dar ni un paso atrás ante lo que está haciendo el Gobierno de España, que es prácticamente nada".

En su intervención, Bueno crítica la falta de contundencia institucional en comparación con otros Estados: "Miden tan mal porque es lo que les ha convenido. En un futuro sabremos qué se escondía detrás de todo esto, pero está claro que otro tipo de Estado hubiera respondido con más contundencia". Y concluye calificando el escenario actual de inadmisible: "Es algo sangrante pero no sabemos hasta qué punto. La reacción sólida y fuerte no es la que estamos viendo en este momento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

La enorme evolución de Javier Crespo al regresar a ‘La Voz’ cantando ‘Manos de tijera’

De su primera Audición a ser la mejor voz del país: así comenzaron los ganadores de La Voz en Antena 3

La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando

La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando: "El Gobierno no ha hecho nada y va a seguir sin hacer nada"

Fran Rivera

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Fran Rivera, que nos concede su entrevista más sincera

Vuelta al cole en Ceuta
Crisis en Ceuta

"Antes que los libros, un spray de gas pimienta": la preocupación en Ceuta ante la vuelta al cole

Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 7 de septiembre

“¡Cuánta verdad!”: El tema de Marwán y Rozalén que enamora a Joaquín Padilla

El infierno de las mujeres migrantes en Ceuta
MUJERES MIGRANTES

El infierno de las mujeres migrantes en Ceuta: "Han agredido sexualmente a varias niñas que estaban con nosotras"

Abusos, trata y la sombra de la prostitución marcan la llegada de mujeres y menores a Ceuta. Tras recorrer la ciudad autónoma, el reportero Miguel Ángel Silva recoge el testimonio de varias víctimas que, a pesar de la desprotección, prefieren cualquier escenario en España antes que ser deportadas a Marruecos.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 7 de septiembre

“¡A mí me matan!”: Jorge Fernández confiesa uno de sus puntos débiles

Antonio ha resuelto por 275 euros y el presentador ha aprovechado para comentar el panel: a él le matan si le cierran su cafetería preferida.

La ruleta de la suerte

“¡Las manos a la cabeza!”: el panel con crono que se les resiste a todos los concursantes de La ruleta

Cayetano Martínez de Irujo lanza un mensaje a Pedro Sánchez en "Espejo Público"

Cayetano Martínez de Irujo a Pedro Sánchez: "La legión está allí, que dejen actuar"

Ivana Rodríguez se sincera sobre la fama y la sombra de Georgina: "Nadie me ha regalado nada"

Ivana Rodríguez se sincera sobre la fama y la sombra de Georgina: "Nadie me ha regalado nada"

Publicidad