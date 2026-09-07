La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando: "El Gobierno no ha hecho nada y va a seguir sin hacer nada"

"Preocupante porque es una invasión, no es una crisis migratoria. Marruecos ha invadido nuestro país. El Gobierno de España no ha hecho nada y va a seguir sin hacer nada". Con esta dureza se ha pronunciado la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) Onalia Bueno, traslados de apoyo al presidente ceutí, Juan Vivas, y a los habitantes de la ciudad autónoma ante la gestión del fenómeno migratorio.

A juicio de la regidora canaria, la respuesta a la situación no vendrá dada por la administración central: "Se va a solucionar con la presión de los gobernantes de Ceuta ante el Gobierno de España, protegiéndose a sí mismos, su integridad, su seguridad. Pero no esperen nada del Gobierno; lo que va a hacer es que el tiempo se alargue, que la gente se canse. Harán cuatro cosas para intentar engañarnos como siempre, pero al final la solución la tienen los propios ceutíes".

"La idea del Gobierno de España es que todo se vaya adormeciendo"

Bueno sostiene que el Ejecutivo estatal carece de un plan estructurado para afrontar el problema en la frontera: "La improvisación sigue instalada, no hemos aprendido nada; el mando único fue un mes y medio después". Asimismo, apunta a supuestas directrices dirigidas a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una consigna de no hacer prácticamente nada cuando podrían hacer algo más, el Ejército igual".

"El presidente Vivas y su población tienen que seguir alzando la voz, seguir presionando y sobre todo no dar ni un paso atrás"

Según la alcaldesa, la estrategia gubernamental pasa por el desgaste del interés público: "La idea del Gobierno de España es que todo se vaya adormeciendo, haciendo un par de cosas, haciendo ver que están haciendo algo, pero no están haciendo nada". Por ello, insiste en la necesidad de mantener firme la exigencia social y política: "El presidente Vivas y su población tienen que seguir alzando la voz, seguir presionando y sobre todo no dar ni un paso atrás ante lo que está haciendo el Gobierno de España, que es prácticamente nada".

En su intervención, Bueno crítica la falta de contundencia institucional en comparación con otros Estados: "Miden tan mal porque es lo que les ha convenido. En un futuro sabremos qué se escondía detrás de todo esto, pero está claro que otro tipo de Estado hubiera respondido con más contundencia". Y concluye calificando el escenario actual de inadmisible: "Es algo sangrante pero no sabemos hasta qué punto. La reacción sólida y fuerte no es la que estamos viendo en este momento".

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