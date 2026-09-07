“¡Las manos a la cabeza!”: el panel con crono que se les resiste a todos los concursantes de La ruleta

‘Tiene su riesgo’, esa ha sido la pista de este panel con crono que tanto se les ha complicado a los tres concursantes de este programa de La ruleta de la suerte. Antonio ha sido el responsable de estrenar el panel, pero parece que eso tampoco le ha traído ninguna suerte.

El turno ha ido pasando de uno a otro y aunque todos acertaban con las letras, ninguno conseguía ver el panel. Antonio ha sido el primero en arriesgarse, pero se ha quedado atascado en la tercera palabra. El tiempo estaba cada vez más cerca de acabarse, pero ni Nerea ni Helena se han animado a intentarlo. Así que, ha sido de nuevo Antonio quien se ha lanzado, pero se ha vuelto a quedar atascado en la misma parte.

Al ver que el tiempo se acababa definitivamente, Nerea se ha atrevido, pero se ha atascado exactamente en la misma parte que Antonio. Finalmente, el tiempo se ha acabado con Helena, que ni siquiera ha podio intentarlo. Cuando se ha revelado el panel, todos se han llevado las manos a la cabeza al ver lo sencillo que era, pero el presentador les ha consolado diciéndoles que la palabra ‘hay’ suele jugar malas pasadas en muchos paneles: “¡Ay, el ‘hay’!” han bromeado. ¡Dale al play!

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