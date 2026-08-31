Madres en Ceuta se oponen a la vuelta al cole por miedo: "Mis hijas no van, es poner un pie en la calle y se echan a llorar"

Ceuta atraviesa uno de los peores momentos de su historia. La crisis migratoria continúa y los ciudadanos reclaman soluciones a un Gobierno que, según ellos, no responde a la llamada de auxilio.

El ministro Marlaska calcula que son unas 5.000 las personas que cruzaron de manera ilegal la frontera y que continúan en la ciudad. Una cifra que aumenta la tensión y que los ciudadanos temen especialmente con la inminente 'vuelta al cole'.

Muchos centros escolares han sido asaltados durante los últimos días, convirtiéndose en refugio de muchos migrantes, que llegan a hacer sus necesidades o a vivir en los colegios. "Los coles están súper sucios, han hecho caca...", advierte una madre.

Yolanda es una madre ceutí que tiene claro que sus hijas no van a incorporarse al colegio hasta que se solucione el problema. "Mis hijas no van", sentencia, "mi hija es poner un pie en la calle y se echa a llorar".

Padres, abuelos y profesores exigen garantías de seguridad para una vuelta al cole normal. "Los profesores necesitamos estar muy fuertes", señala una docente ante la incertidumbre de la vuelta a la "normalidad".

Los ceutíes se manifiestan diariamente por soluciones eficientes. Sin embargo, parece que la tensión no hace más que aumentar en la ciudad.

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