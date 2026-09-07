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Crisis Ceuta

La denuncia de Rafael Dávila, general de división retirado: "Se incendia un rincón de España y estamos disfrutando con el fuego"

El militar retirado pide que no se desvíe el foco de Ceuta y pone fecha a una visita de Felipe VI a la ciudad autónoma que él defiende.

Rafael Dávila, Gral. División retirado

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El militar retirado recuerda algunas de las alusiones pasadas del rey Juan Carlos sobre Ceuta y Melilla y las relaciones de España con Marruecos, para subrayar que "estamos en ese momento" que vaticinó el emérito, en el que el asunto está pendiente de resolver.

Rafel Dávila, general de división retirado, deja claro desde el primer momento que no comparte la gestión del Gobierno de la crisis que comenzó con el asalto masivo a la frontera: "Con el gesto que hacemos nosotros para defender nuestra integridad territorial, no vamos a ningún sitio".

"A Ceuta no podemos olvidarla"

Advertía de las consecuencias que tendría mirar para otro lado y normalizar una situación que define como "problema sin resolver", como según él pretenden algunos actores implicados.

No solo expone que la crisis en Ceuta está lejos de estar resuelta, sino que se agrava día a día, y hacía alusión a los último incidentes y actos de violencia protagonizados por los inmigrantes. La pasada madrugada se producía el cuarto ataque a unos militares.

Fecha límite para una "difícil" visita del Rey

"Este tema para esa fechas debe estar resuelto"

Gral. de División Rafael Dávila

El general retirado apoya una visita de Felipe VI a la ciudad autónoma y expresa que es un deseo de "todo el mundo". Considera que "el Rey es la bandera", y su gesto tendría unos efectos indiscutibles en esta crisis y se pone en la piel de la ciudadanía ceutí: "Es el abrazo que tú estás esperando de toda España".

Para Dávila la situación del Rey es difícil, pero sí menciona una fecha antes de la cual considera oportuno ese viaje de de Felipe VI a Ceuta. El día que marca en el calendario el general de división no es otro que el próximo 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional: "Va a tener una presencia pública importante y este tema para esa fechas debe estar resuelto".

Las advertencia de intifada

"No han mandado ni siquiera los cuatro vehículos chinos que hemos comprado"

R. Dávila

Rafael Dávila denuncia que el anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre, advirtió de una situación similar y "puso lo que había que hacer", haciendo las autoridades correspondientes caso omiso de sus indicaciones: "Expuso claramente que en el año 2021 había un inicio de intifada. ¡No han hecho absolutamente nada! En Ceuta hay 3.000 hombres escasos, con un armamento obsoleto, con unos vehículos obsoletos, no han mandado ni siquiera los cuatro vehículos chinos que hemos comprado".

El militar retirado hacía por último un interesante análisis detallado de la gran importancia geoestratégica de distintos lugares españoles sobre los que se ha perdido soberanía en los últimos tiempos: "Nos han quitado el mayor valor geopolítico y geoestratégico que tenemos".

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