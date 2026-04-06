Ana Iris Simón, sobre el auge de jóvenes creyentes en España: "Hace ocho años ser practicante provocaba risas"

En 2020, en España, solo el 29% de los jóvenes se consideraban creyentes, pero en los últimos años este porcentaje ha subido hasta el 37%. Desde Espejo Público hemos podido comprobar que, a pesar de estos datos, la mayoría "no suelen ser practicantes".

Varios jóvenes han sido entrevistados ante estos resultados. Entre ellos, una joven creyente de 26 años, que afirma que para ella es un "refugio", pero que sus amigos no conocen esa inquietud que la Iglesia le despierta.

Por otro lado, dos jóvenes cofrades de 18 y 17 años han afirmado que están esperando "todo el año a la Semana Santa y sus preparativos" y que "algunos amigos, que no salen en otras cofradías, se sienten un poco impresionados por la vocación", respectivamente.

Todos ellos han afirmado preferir su compromiso con el catolicismo antes que otro tipo de planes e, incluso, antes que planes con amigos.

Cultura y religión

Ana Iris Simón, escritora y periodista que afirma ser católica practicante confiesa que "es difícil renunciar a planes por practicar, hace pocos años provocaba risas". A día de hoy, explica, se ha cambiado sobre todo "la mirada con la que se afronta la religión, debido a los productos culturales" y, añade, "han suscitado un interés mayor que puedo ver en mi entorno".

La colaboradora Ana Iris, ha hablado de un cambio cualitativo en el que han influido productos culturales como 'Lux' de Rosalía o la película'Los Domingos', ganadora de cinco premios Goya, repletos de simbología religiosa. "Han ayudado mucho a romper con ciertos estereotipos", ha expuesto. También ha querido mencionar, respecto a esta evolución, la accesible presencia a contenidos de influencers que normalizan el hecho de ser practicantes.

Asimismo, Iñako Díaz Guerra detalla que "hay un crecimiento de una búsqueda espiritual entre los jóvenes". Según Iñako, los "jóvenes necesitan esta explicación más espiritual por el mundo donde les hemos metido que no tienen nada a lo que aferrarse".

Sor Marta, una monja con más de 100.000 seguidores en redes sociales, ya participó en 'Espejo Público' para explicar este auge. "Creo que el crecimiento entre los jóvenes viene de intentar cubrir un vacío existencial", aseguró, "de escapar de vivir hacia fuera, del frenetismo, con esa paz que ofrece la oración".

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