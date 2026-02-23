Antena3
Hablamos con ella

Sor Marta, la monja influencer, explica los motivos del 'boom' de la religión en las nuevas generaciones

Tiene más de 100.000 seguidores y es un claro reflejo del auge de la religión entre los jóvenes. Hoy, hablamos con Sor Marta, que nos explica cómo ha cambiado la forma de aproximarse a las nuevas generaciones desde la religión y los motivos detrás de su éxito.

Sor Marta

La religión está de moda. Cada vez son más los jóvenes que se acercan a Dios a través de las redes, los influencers o la cultura. El éxito de grupos musicales como Hakuna o de experiencias como los rezos masivos o los retiros espirituales han hecho que las nuevas generaciones sean más religiosas.

Sor Marta, una monja con más de 100.000 seguidores en redes sociales, es el claro ejemplo del éxito de Dios entre los jóvenes. En sus vídeos, muestra cómo viven las monjas y cómo Dios se convirtió en el centro de su vida.

"Creo que el auge viene de intentar cubrir un vacío existencial", asegura Sor Marta, "de escapar de vivir hacia fuera, del frenetismo, con esa paz que ofrece la oración".

Gracias a influencers como Sor Marta y la incursión de la religión en la cultura, jóvenes como Carla Restoy predican el mensaje de Dios y son parte del 'boom' de la religión en la actualidad. ¡Dale al play para verlo!

Carla Restoy
