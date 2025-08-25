PREGÓN
Ana Iris Simón, sobre el pregón de la Fiesta Mayor de Sants: "Es una ridiculización de una causa"
Los colaboradores de Espejo Público analizan el polémico pregón de Barcelona: "Es un poco paleto ponerse a gritar como una poseída"
Este sábado, la Fiesta Mayor de Sants arrancaba con un reivindicativo y polémico pregón, pronunciado por las actrices mallorquinas: Esther López y Júlia Truyol, vecinas de ese barrio desde hace años. Un pregón que ha sido muy comentado en redes sociales porque textualmente decía: "Autoridades, por favor, activen todos los mecanismos posibles, para parar esta atrocidad y que el Estado genocida de Israel, no quede impune. Estamos hartas", y no ha sido polémico por las palabras, sino por las formas en las que se han pronunciado mediante gritos.
"Es un poco paleto ponerse a gritar como una poseída"
Unos gritos que no han dejado indiferente a nadie, y han sido comentados en el plató de Más Espejo por sus colaboradores. Por un lado, el escritor y columnista Juan Soto Ivars, ha criticado esta actuación: "Es un poco paleto, esto de ponerse a gritar como una poseída es algo que se hace en EEUU desde hace un año. Ni si quiera están haciendo algo original, están copiando".
Las palabras de Soto Ivars no han gustado nada a la activista Afra Blanco, quien ha contestado: "A mí lo que me parece paleto es reconocer el mensaje que están lanzando. Yo considero paletos a aquellas que las consideran paletas, cada cual que se de por aludido".
"Es una ridiculización de una causa"
Por su parte, la periodista Ana Iris Simón, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre este polémico pregón, y ha reconocido en Espejo Público que: "A mí lo que me parece es Paquita Salas, es una ridiculización de una causa. Ayer mismo el cardenal Zuppi hizo una misa de 7 horas, leyendo los 18.000 niños asesinados, y ha llegado a mucha gente".
"Están copiando una cosa que he visto en redes"
Unas palabras que han hecho saltar a Juan Soto Ivars, quien ha juzgado que: "Están copiando una cosa que he visto en redes. Me parece que los mensajes reivindicativos tienen una función egocéntrica. Yo creo que en Barcelona hay muchos más problemas que tocan más de cerca que esto".
