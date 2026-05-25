¡Qué barbaridad! Mónica Naranjo sorprende cantando su nuevo tema en El Hormiguero
Para finalizar su entrevista en el programa por todo lo alto, la artista nos ha deleitado interpretando en directo su nueva canción 'Puzles'.
La semana de El Hormiguero ha arrancado por todo lo alto con la visita de Mónica Naranjo. La cantante ha vuelto al programa para presentarnos su nuevo proyecto musical y para hacer un repaso por su exitosa carrera.
Después de compartir con los espectadores alguna que otra anécdota y de explicarnos el momento profesional que está viviendo, Mónica Naranjo ha querido hacernos un regalo cantando en directo.
Con una seguridad arrolladora y un torrente vocal que nos ha dejado impresionados desde el inicio de la actuación, Mónica Naranjo ha brillado con su nuevo tema 'Puzles'. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!
