Se sincera
¿El secreto de su éxito? La particular tradición de Mónica Naranjo antes de cada concierto
La cantante ha asegurado que hace lo posible por dormir 12 horas antes de un show en directo.
Publicidad
Mónica Naranjo ha llegado a El Hormiguero con su personalidad arrolladora y su inconfundible voz. La artista ha compartido anécdotas y reflexiones en una entrevista cargada de emoción y carácter.
En este momento, Pablo Motos ha querido conocer cuál es la tradición más extraña que tiene antes de cada concierto. la cantante, según ha contado, trata de dormir 12 horas la noche antes de subirse a un escenario.
Mónica ha contado que se toma una pastilla para conseguirlo y, al día siguiente, antes del show, prepara la voz durante horas ayudándose de infusiones y rutinas de calentamiento. ¡No te lo pierdas!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad