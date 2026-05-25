¡Masterclass en directo! Mónica Naranjo y Pablo Motos aprenden a tocar el daxófono en El Hormiguero

Marron ha querido aprovechar la visita de Mónica Naranjo a El Hormiguero para presentarnos y hablarnos de un instrumento musical desconocido por la mayor parte de la población: el daxófono.

Se trata de un instrumento experimental de madera que produce sonidos electrónicos, similares al ser humano y de animales. Daniel Fishkin, un músico e investigador, ha sido el encargado de explicar su origen y su funcionamiento.

Mónica Naranjo y Pablo Motos se han animado a probar el instrumento y se han quedado alucinados con la cantidad de sonidos que podía emitir. ¡Revive esta particular masterclass dándole al play al vídeo de arriba!