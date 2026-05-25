La Voz Kids continúa arrasando, el sábado nuevas Audiciones a ciegas: "Me voy a comer el escenario"

La emoción, el talento y los grandes momentazos siguen conquistando a la audiencia en La Voz Kids. El talent show de Antena 3 continúa arrasando cada sábado con actuaciones que ponen la piel de gallina, bloqueos inesperados y coaches completamente entregados a las voces más sorprendentes de la edición.

Este sábado, el programa vuelve con una nueva noche cargada de emociones, actuaciones espectaculares y mucha tensión entre los coaches, que no dudarán en luchar hasta el último segundo por conseguir a los mejores talents para sus equipos. ¡No te lo puedes perder!