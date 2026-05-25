Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00h

La Voz Kids continúa arrasando, el sábado nuevas Audiciones a ciegas: "Me voy a comer el escenario"

El programa de Antena 3 regresa este sábado con actuaciones espectaculares, momentazos entre coaches y voces que sorprenderán a todos.

La Voz Kids sigue líder

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La emoción, el talento y los grandes momentazos siguen conquistando a la audiencia en La Voz Kids. El talent show de Antena 3 continúa arrasando cada sábado con actuaciones que ponen la piel de gallina, bloqueos inesperados y coaches completamente entregados a las voces más sorprendentes de la edición.

Este sábado, el programa vuelve con una nueva noche cargada de emociones, actuaciones espectaculares y mucha tensión entre los coaches, que no dudarán en luchar hasta el último segundo por conseguir a los mejores talents para sus equipos. ¡No te lo puedes perder!

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

La Voz Kids sigue líder

La Voz Kids continúa arrasando, el sábado nuevas Audiciones a ciegas: "Me voy a comer el escenario"

ciencia

¡Masterclass en directo! Mónica Naranjo y Pablo Motos aprenden a tocar el daxófono en El Hormiguero

¿Mónica Naranjo o Beethoven? El surrealista juego de Juan Carlos Ortega

¿Mónica Naranjo o Beethoven? El surrealista juego de Juan Carlos Ortega

cancion
En directo

¡Qué barbaridad! Mónica Naranjo sorprende cantando su nuevo tema en El Hormiguero

¿El secreto de su éxito? La particular tradición de Mónica Naranjo antes de cada concierto
Se sincera

¿El secreto de su éxito? La particular tradición de Mónica Naranjo antes de cada concierto

La duda final de David: se muerde una respuesta con la que podía sentenciar El Rosco ante Javier
El Rosco | 25 de mayo

La duda final de David: se muerde una respuesta con la que podía sentenciar El Rosco ante Javier

El concursante barcelonés ha preferido no arriesgar cuando iba un acierto por encima que su rival, dejando totalmente abierto el desenlace.

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”
Mejores momentos | 25 de mayo

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”

La estrategia le ha fallado por una vez al concursante barcelonés, que ha pagado caro un lapsus de Juanjo Artero y sus propios fallos de concentración.

Michelle Calvó, eufórica con Estopa en Pasapalabra: entrega total en La Pista con ‘La raja de tu falda’

Michelle Calvó, eufórica con Estopa: entrega total en La Pista con ‘La raja de tu falda’

1-coyotedax

El secreto del dormitorio de Roberto Leal... ¡relacionado con Coyote Dax!: “Me levanto con alegría”

Dioni y Sonsoles

Dioni, de Camela, practica con Sonsoles Ónega su saludo a los reyes de España: "Si le haces esto a la reina, te encumbra"

Publicidad