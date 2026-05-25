¿Mónica Naranjo o Beethoven? El surrealista juego de Juan Carlos Ortega

Mónica Naranjo ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué sigue siendo una de las artistas más icónicas del panorama musical. Su entrevista ha dejado una conversación poderosa, sincera y muy especial.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega. El cómico, en su sección de ficción donde usa la inteligencia artificial como principal aliado, ha 'repartido' 1.000.000 de euros al mayor fan de la cantante.

En el sketch, el colaborador del programa ha puesto a prueba a un radioyente para ver si era capaz de distinguir la voz de Mónica de una sinfonía de Beethoven. ¡Imperdible!

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