Premios Goya 2026 en directo: Nagore Aramburu, Álvaro Cervantes, 'Los Tigres', 'Sirat'... las primeras estatuillas de la gala del cine español

¡Ha llegado el día! La noche por excelencia del cine español da comienzo con Rigoberta Bandini y Luis Tosar cantando 'Hoy puede ser un gran día' de Serrat. El Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona acoge la gala de los 40 Premios Goya para repartir un total de 30 estatuillas entre los nominados. Aunque la ceremonia comienza a las 22:00 horas, recuerda que desde las 20:00 horas puedes seguir en directo en Antena 3 Noticias, minuto a minuto, todos los detalles. 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'Xirat' de Oliver Laxe parten como favoritas.

Los presentadores de esta gala de los Premios Goya son Luis Tosar y Rigoberta Bandini, mientras que hay una intervención que no fallará, y es el discurso del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

La entrega de premios arranca por Mejor Actriz de Reparto, y en séptimo lugar subirá al escenario Susan Sarandon, Goya Internacional; Gonzalo Suárez tendrá su momento en el ecuador de la gala, cuando se entrega el Goya en Honor; y los cuatro últimos galardones son los más esperados: Actor Protagonista, Actriz Protagonista, Dirección y Película.

Como no puede ser de otra manera, la Academia ha fichado a más de 60 conocidos rostros para entregar la treintena de estatuillas, entre ellos a Victoria Luengo, Irene Escolar, Amaia Romero, Karla Sofía Gascón, Diego Luna, Eduard Fernández, Paco León, Eneko Sagardoy o Salva Reina. Juan Manuel Montilla 'El Langui' y la futbolista Alexia Putellas también serán protagonistas hoy.

La música de los Premios Goya 2026

En el lado más musical de la gala, hay actuaciones de categoría. Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano y la propia Rigoberta Bandini son artistas confirmados para poner música a la velada, aunque hay que tener en cuenta que siempre queda margen para la sorpresa durante la ceremonia.

En cuanto a las autoridades que asisten a la gala, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, así como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

