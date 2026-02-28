Premios Goya
Premios Goya 2026 en directo: Nagore Aramburu, Álvaro Cervantes, 'Los Tigres', 'Sirat'... las primeras estatuillas de la gala del cine español
Sigue aquí en directo la gala de los Premios Goya 2026 dirigida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Cine, música, en definitiva cultura española en una de las galas más importantes del año.
¡Ha llegado el día! La noche por excelencia del cine español da comienzo con Rigoberta Bandini y Luis Tosar cantando 'Hoy puede ser un gran día' de Serrat. El Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona acoge la gala de los 40 Premios Goya para repartir un total de 30 estatuillas entre los nominados. Aunque la ceremonia comienza a las 22:00 horas, recuerda que desde las 20:00 horas puedes seguir en directo en Antena 3 Noticias, minuto a minuto, todos los detalles. 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'Xirat' de Oliver Laxe parten como favoritas.
Los presentadores de esta gala de los Premios Goya son Luis Tosar y Rigoberta Bandini, mientras que hay una intervención que no fallará, y es el discurso del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.
La entrega de premios arranca por Mejor Actriz de Reparto, y en séptimo lugar subirá al escenario Susan Sarandon, Goya Internacional; Gonzalo Suárez tendrá su momento en el ecuador de la gala, cuando se entrega el Goya en Honor; y los cuatro últimos galardones son los más esperados: Actor Protagonista, Actriz Protagonista, Dirección y Película.
Como no puede ser de otra manera, la Academia ha fichado a más de 60 conocidos rostros para entregar la treintena de estatuillas, entre ellos a Victoria Luengo, Irene Escolar, Amaia Romero, Karla Sofía Gascón, Diego Luna, Eduard Fernández, Paco León, Eneko Sagardoy o Salva Reina. Juan Manuel Montilla 'El Langui' y la futbolista Alexia Putellas también serán protagonistas hoy.
La música de los Premios Goya 2026
En el lado más musical de la gala, hay actuaciones de categoría. Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano y la propia Rigoberta Bandini son artistas confirmados para poner música a la velada, aunque hay que tener en cuenta que siempre queda margen para la sorpresa durante la ceremonia.
En cuanto a las autoridades que asisten a la gala, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, así como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Premios Goya 2026 en directo: Álvaro Cervantes, Goya a Mejor Actor de Reparto
El Goya a Mejor Actor de Reparto es para Álvaro Cervantes.
"Gracias por este regalo", ha expresado cuando lo ha recogido en el escenario.
Premios Goya 2026 en directo: Goya a Mejor Montaje a Crstobal Fernández por Sirat
¡Otro más para Sirat! En este caso, a Cristobal Fernández en la categoría a Mejor Montaje.
"Se lo quiero dedicar a mis hermanos, a Ana y Simón", ha señalado emocionado.
Premios Goya 2026 en directo: Sirat, Goya a Mejor Música original
El Goya a Mejor Música original es para Sirat.
Premios Goya 2026 en directo: 'Tardes de soledad', Goya a Mejor Película Documental
El Premio Goya 2026 a Mejor Película Documental es para 'Tardes de soledad'.
Premios Goya 2026 en directo: 'Los Tigres', Premio Goya 2026 a Mejores efectos especiales
El Premio Goya 2026 a Mejores efectos especiales es para 'Los Tigres'.
Premios Goya 2026 en directo: Goya a Mejor Actriz de Reparto para Nagore Aramburu
La ganadora del Goya a Mejor Actriz de Reparto es Nagore Aramburu.
Premios Goya 2026 en directo: Rigoberta Bandini y Luis Tosar: "Hoy es un día nefasto"
Los presentadores de la gala del cine han aprovechado su primera intervención para condenar el "genocidio en Gaza" y el ataque que ha sufrido Irán. "Hoy es un día nefasto", ha señalado Luis Tosar.
Premios Goya 2026 en directo: Espectacular inicio de gala con Rigoberta Bandini y Luis Tosar al ritmo de 'Hoy puede ser un gran día'
¡Qué maravilla de incio de gala!
La gran fiesta del cine español arranca al ritmo de 'Hoy pude ser un gran día' de Serrat a cargo de Rigoberta Bandini y Luis Tosar.
Premios Goya 2026 en directo: ¡¡Arranca la gala!!
Al fin lo podemos decir: ¡comienza la gran gala del cine español! Todo preparado para una noche de estrellas, talento y emoción.
Premios Goya 2026 en directo: Películas más nominadas
El top cuatro de películas que más nominaciones alcnzan en estos Premios Goya lo encabeza 'Los Domingos' con un total de 13, seguida de 'Sirat' con 11, 'Máspalomas' con 9, y 'La cena' con 8.
Con siete nominaciones hay tres películas con un triple empate 'Sorda', 'El Cautivo' y 'Los Tigres'. Les siguen 'La Romería' (6) y Ciudad sin Sueño (5).
Premios Goya 2026 en directo: El lehendakari destaca el "talento, trabajo y excelencia" del cine vasco, con 47 nominaciones en 23 categorías
El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado el "talento, trabajo y excelencia" del cine vasco, que ha conseguido un total de 47 candidaturas a los Premios Goya.
El presidente vasco ha valorado en redes sociales que la presencia del cine vasco en 23 de las 28 categorías de los Premios Goya "dice mucho: talento, trabajo, excelencia y apuesta de país a largo plazo".
"Con 47 nominaciones hoy celebramos el esfuerzo y el trabajo de las y los profesionales del cine vasco", ha señalado Imanol Pradales.
Premios Goya 2026 en directo: Quién entrega los premios
Son más de 60 profesionales los que van a participar en la ceremonia como entregadores de premios, entre ellos se encuentran actrices y actores como Rossy de Palma, Laia Costa, Nathalie Poza, Natalia de Molina, Paco León, Eduard Fernández o Diego Luna, así como cineastas como J.A. Bayona.
Premios Goya 2026 en directo: Leiva, nominado a Mejor Canción Original
El cantante Leiva llega a los Premios Goya 2026 con el tema 'Hasta que me quede sin voz', la canción principal de su documental homónimo, nominada a Mejor canción original en esta edición.
Leiva ha llegado vestido de blanco y resaltando que "es un lujazo estar" en esta gala de los Premios Goya en Barcelona.
Premios Goya 2026 en directo: Los nominados a Mejor Película y Mejor Dirección
- MEJOR PELÍCULA
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda
- A MEJOR DIRECCIÓN
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe, por Sirât
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
Albert Serra, por Tardes de Soledad
Premios Goya 2026 en directo: Los Reyes no asisten a la gala
Los Reyes no acuden a la ceremonia. Quien sí lo hará es, de la misma forma que en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Premios Goya 2026 en directo: Nominados a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elvira Mínguez, por La Cena
Nagore Aramburu, por Los domingos
Miryam Gallego, por Romería
Elena Irureta, por Sorda
María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
- MEJOR ACTOR DE REPARTO
Miguel Rellán, por El cautivo
Juan Minujín, por Los domingos
Kandido Uranga, por Maspalomas
Tamar Novas, por Rondallas
Álvaro Cervantes, por Sorda
Premios Goya 2026 en directo: Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, posa en la alfombra roja
El Goya de Honor 2026, el cineasta y escritorGonzalo Suárez, posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals.
Premios Goya 2026 en directo: Alba Flores opta a dos Goya
Alba Flores se encuentra entre las nominadas de la noche del cine.
El documental sobre la vida de su padre, 'Flores para Antonio', opta a dos galardones. Por un lado, a Mejor documental. Por otro, a canción original, la cual interpreta ella misma.
Premios Goya 2026 en directo: Nominados a Mejor Actor y Actriz Protagonista
- A MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Alberto San Juan, por La cena
Miguel Garcés, por Los domingos
Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
Mario Casas, por Muy lejos
Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
- A MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Ángela Cervantes, por La furia
Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
Antonia Zegers, por Los Tortuga
Nora Navas, por Mi amiga Eva
Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Premios Goya 2026 en directo: Las nominaciones de los hermanos Álvaro y Ángela Cervantes
Los Goya hoy quedan en familia para algunos.Álvaro Cervantes está nominado a Mejor Actor por 'Sorda', mientras que su hermana Ángela está nominada a Mejor Actriz por 'La furia'.
Premios Goya 2026 en directo: La actriz Hiba Abouk pasa por la alfombra roja
La actriz Hiba Abouk ya ha posado en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals.
Premios Goya 2026 en directo: Presentadores y nominados desfilan por la alfombra roja con la chapa 'FREE PALESTINE'
Presentadores como Inés Hernand, a la vez que integrantes de varios equipos de cintas nominadas en la 40 edición de la gala de los Goya han empezado a desfilar por la alfombra roja en Barcelona a eso de las 18:00 horas.
Como complemento a sus modelos, se ha podido ver cómo en la solapa se apreciaba en varios de ellos algo común: una chapa con el símbolo de la sandía y el lema 'FREE PALESTINE'.
Premios Goya 2026 en directo: Juanma Moreno desea suerte a los andaluces nominados
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha deseado hoy, coincidiendo con el Día de Andalucía, "mucha suerte" a los andaluces nominados en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebra hoy en Barcelona.
Moreno ha mostrado su deseo de que "ojalá os traigáis muchas estatuillas para Andalucía".
Premios Goya 2026 en directo: Rosanna Zanetty y Laura Escanes, entre las primeras invitadas en llegar
La alfombra roja de los Goya ha comenzado casi cuatro horas antes de que dé comienzo la 40 edición de los premios.
Una de las primeras en llegar y pisar la alfombra ha sido Rosanna Zanetti, la modelo y esposa de David Bisbal ha lucido la mejor de sus sonrisas con un diseño de Toni Ward en blanco con cristales en la falda.
La comunicadora Inés Hernand también ha sido de las primeras, ha posado luciendo una pegatina con el lema: 'Free Palestina', sobre un vestido negro troquelado, un lema que también han exhibido otros de los invitados.
La nadadora Ona Carbonell ha posado con vestido rosa empolvado, mientras que Andrea Duro ha optado por el negro.
La pareja formada por Natalia Sánchez y Marc Clotet también han sido de los primeros en acudir a la gala para la que la presentadora Laura Escanes ha apostado por un vestido rojo intenso.
