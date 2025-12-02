Agreden a un equipo de Espejo Público en Badalona: "Han destrozado la cámara y nos han agredido"

En menos de un minuto, el periodista Miguel Ángel Silva y su compañero Arturo Caballero se quedan sin cámara. Mientras el equipo realizaba uno de los reportajes de investigación que contiene la sección "Más allá de la línea roja" en el barrio de San Roc (Badalona), varias personas que okupan una nave industrial, denominada B-9, salen de manera salvaje para increpar al equipo de Espejo Público. "Salieron corriendo a por nosotros sin mediar palabra, con piedras, a patadas voladoras y puñetazos" asegura Silva.

El periodista relata que tuvo que separarse de su compañero: "nunca lo hacemos en este tipo de reportajes pero tuvimos que tirar a correr cada uno en una dirección distinta, a mí me ayudaron unos vecinos, pero a él se le abalanzaron dos energúmenos". Silva cuenta en directo cómo les roban la cámara y la hacen añicos "a mi compañero le pegaron puñetazos, le quitaron la cámara y la destrozaron".

"Mi compañero no puede trabajar ahora"

"¡Para, para, para!" tras implorar al agresor que parase, los gritos de Arturo, el cámara, fueron en vano.

Por su parte, Silva lamenta la situación vivida y pone voz a su compañero Arturo, quien tuvo que abandonar la cuidad tras lo ocurrido y ser intervenido de urgencias "él tiene algunos nudillos de la mano fracturados y no puede estar trabajando, es autónomo y ahora tiene que estar de baja".

"Los okupas son violentos y tienen defensa judicial" asegura Albiol

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, tras lo ocurrido, ha querido pronunciarse en directo ante los micrófonos del programa. El alcalde asegura que desde que entró en el Ayuntamiento está en trámite para poder llevar a cabo la desokupación de este espacio "estamos esperando que nos den la fecha para el desalojo". "Estos okupas violentos están muy bien asesorados, incluso tienen una defensa judicial" asegura Albiol.

Albiol sostiene que todos aquellos que comentan delitos además de su situación irregular, deberían ser los primeros en ser expulsados del país. "No entiendo como por parte del Gobierno de España no se lleva a cabo la expulsión de aquellos que tienen una situación irregular en el país y sobre todo de aquellos que cometen delitos". Albiol lamenta que los más perjudicados son los vecinos "quien acaba pagando las consecuencias son los vecinos, en este caso de Badalona, llevamos 2 años aguantando".

